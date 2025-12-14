Estudiantes jugará el Trofeo de Campeones frente a Platense y puede acceder a otras tres finales

El ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho a disputar no sólo la Supercopa argentina con Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, sino también la Supercopa Internacional con el Campeón de Liga, título que le inventó la AFA a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual.

Pero además también está la Recopa de Campeones, que es un nuevo triangular entre los campeones de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional.

Los títulos que podría ganar Estudiantes por consagrarse en el Clausura

Trofeo de Campeones: juega el próximo sábado 20 contra Platense, ganador del Apertura, en San Nicolás.

Supercopa Internacional: ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga que es Rosario Central.

Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones ante el de la Copa Argentina que es Independiente Rivadavia

Recopa de Campeones: triangular entre los ganadores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.