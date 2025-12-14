Estudiantes jugará el Trofeo de Campeones frente a Platense y puede acceder a otras tres finales

Estudiantes de La Plata le ganó este sábado a Racing para ganar el título del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y quedar a un paso de disputar una insólita cantidad de finales.
El Pincha se enfrentará el próximo 20 de diciembre con Platense en el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura con el del Clausura y que se jugará en el Estadio Único de San Nicolás.
Y a partir de este encuentro es el momento en el que empieza una travesía de finales que demuestra la insólita cantidad de torneos que tiene el fútbol argentino.
El ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho a disputar no sólo la Supercopa argentina con Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, sino también la Supercopa Internacional con el Campeón de Liga, título que le inventó la AFA a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual.
Pero además también está la Recopa de Campeones, que es un nuevo triangular entre los campeones de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional.
Trofeo de Campeones: juega el próximo sábado 20 contra Platense, ganador del Apertura, en San Nicolás.
Supercopa Internacional: ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga que es Rosario Central.
Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones ante el de la Copa Argentina que es Independiente Rivadavia
Recopa de Campeones: triangular entre los ganadores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.