Estudiantes campeón, en pleno duelo contra la AFA: todos los títulos que ganó el Pincha en su historia

A esos títulos, hay que sumarle cinco copas nacionales: Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

En la tabla histórica del profesionalismo está 7mo, con 11 certámenes, detrás de River, que suma 52, Boca (40), Independiente (17), Racing (15), Vélez Sarsfield(14) y San Lorenzo (14).

Además fue su 18vo título, entre profesionalismo y amateurismo, alcanzando el octavo lugar en la tabla histórica

El palmarés de Estudiantes

6 torneos nacionales: Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025.

5 copas nacionales: Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

6 copas internacionales: Copa Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969.

1 campeonato amateur: 1913

De esta manera, Estudiantes alcanzó la misma línea de Rosario Central, quedó a uno de Vélez y a dos de huracán.

La lista la encabeza Boca, con 74 títulos, luego sigue River con 72, luego viene Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22), Huracán (20),Vélez (19), Rosario Central (18) y Estudiantes (1().

La tabla histórica de campeonatos del fútbol argentino

Boca 74 títulos (29 torneos nacionales, 11 copas nacionales, 18 internacionales, 4 rioplatenses y 12 amateurs).

River 72 títulos (37 torneos nacionales, 15 copas nacionales, 12 internacionales, 6 copas rioplatenses, 2 amateurs).

Independiente 45 títulos ( 14 torneos nacionales, 3 copas nacionales, 18 copas internacionales, 2 copas rioplatenses y 8 amateurs).

Racing 41 títulos (9 torneos nacionales, 6 copas nacionales, 5 copas internacionales y 21 amateurs).

San Lorenzo 22 títulos (12 torneos nacionales, 2 copas nacionales, 3 títulos internacionales, 2 copas rioplatenses y 3 amateurs).

Huracán 20 (5 torneos nacionales, 8 copas nacionales y 7 en el amateurismo).

Vélez 19 títulos (11 torneos nacionales, 3 copas nacionales y 5 copas internacionales).

Rosario Central 18 (5 torneos nacionales, 7 copas nacionales, 1 torneo internacional y 5 en el amateurismo).

Estudiantes 18 títulos (6 torneos nacionales, 5 copas nacionales, 6 copas internacionales y 1 amateur).