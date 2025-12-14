China construye más de 60 terminales automatizadas y afianza su liderazgo global en puertos inteligentes

Un ejemplo de ello es el proyecto en el puerto de Shanghai, donde se está construyendo uno de los terminales de contenedores automatizados más grandes del país bajo el plan quinquenal nacional. Este puerto, reconocido como uno de los más activos del mundo, sigue ampliando su capacidad de manejo de contenedores para soportar el creciente comercio internacional y la demanda logística global.

Puerto de China (2)

La presencia de los puertos de China en todo el mundo

Según el People Daily Online el impacto de China en la industria portuaria no se limita a su territorio. El país también ha extendido su presencia en puertos de otras regiones del mundo mediante inversiones, cooperaciones y acuerdos comerciales.

Por ejemplo, empresas chinas han desarrollado infraestructura portuaria en América Latina, como el megaproyecto del puerto de Chancay en Perú, que busca servir de enlace entre Asia y Sudamérica para facilitar el comercio marítimo transcontinental.

Esta presencia creciente en la infraestructura portuaria global ha generado debates sobre el papel de China en los flujos de comercio internacional y la geopolítica logística del mundo. Algunos gobiernos lo ven como una oportunidad para mejorar conectividad, mientras que otros analizan los riesgos estratégicos de depender de operadores extranjeros en puertos críticos.