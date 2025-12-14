El corredor terrestre entre India y Europa: una construcción que se enfrenta a la ruta de la seda China

Gran parte del interés geopolítico que rodea la construcción de este corredor viene de su contexto estratégico frente al gigantesco proyecto de infraestructura global impulsado por China, la llamada Belt and Road Initiative (BRI), que ha invertido en ferrocarriles, carreteras y puertos en Asia, África y Europa durante más de una década. El IMEC es visto por muchos analistas como una alternativa o complemento a la red terrestre y marítima promovida por China, ofreciendo una vía transcontinental que proporcione diversificación logística al mundo.

El corredor terrestre secreto entre India y Medio Oriente (2)

Los beneficios de esta construcción

El plan del corredor podría reducir los tiempos de tránsito entre India, Medio Oriente y Europa hasta en un 40% en comparación con las rutas que dependen exclusivamente del transporte marítimo. Además, la construcción incluiría la instalación de infraestructuras digitales y de energía, como cables de fibra óptica y potenciales conexiones energéticas, que buscarían fortalecer la integración económica de los países participantes.

Pese a los beneficios proyectados, el avance del corredor ha enfrentado desafíos importantes. La guerra en Gaza y las tensiones regionales han ralentizado algunos tramos de la construcción y han planteado interrogantes sobre la viabilidad de mantener conectividad constante a través de zonas de conflicto.