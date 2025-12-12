El CEO de la empresa más grande dio la razón por la que China superará a Estados Unidos

Jensen Huang, el CEO de la empresa Nvidia, realizó una comparación muy directa sobre la eficacia de la infraestructura crítica en el mundo actual. Dijo sin rodeos que China lleva la delantera sobre Estados Unidos en cuanto a la infraestructura de Inteligencia Artificial (IA), poniendo el foco en la construcción y la energía.
En un momento donde tener una respuesta rápida y contar con la infraestructura necesaria es vital, Huang resaltó la diferencia de tiempos entre las dos naciones. Explicó que si alguien quiere levantar un centro de datos en Estados Unidos, desde que inician la obra hasta que la supercomputadora de IA funciona, pueden pasar hasta unos tres años. Por contraste, mencionó que los asiáticos consiguen construir un hospital en un fin de semana. Este ejemplo muestra claramente la efectividad en los tiempos que maneja el país de China.
Velocidad de construcción y la preocupación energética
Aunque valora mucho la rapidez de construcción que exhibe China, hay otro tema que preocupa especialmente a Jensen Huang: la capacidad energética. El auge de la IA exige una gran fuente de energía y, según el CEO de Nvidia, la situación entre ambas potencias no tiene lógica.
El directivo advirtió que China tiene "el doble de energía que nosotros como nación, y nuestra economía es mayor que la suya. No me parece lógico", dijo. Puso esto sobre la mesa para destacar la realidad que enfrenta Estados Unidos en un sector tan demandante como el de la Inteligencia Artificial.
Jensen Huang, el líder de la importante empresa tecnológica, no pierde la esperanza sobre el futuro de su compañía y lo que depara al sector. De hecho, realza el impulso que el presidente Donald Trump está dando para recuperar empleos manufactureros y así estimular la inversión en Inteligencia Artificial a lo largo del país.
Esto promueve trabajos clásicos y la mano de obra local en Estados Unidos para mantener activo el lema de Trump, Make America Great Again.
El futuro de la empresa en un entorno cambiante
Jensen Huang, con su visión aguda, considera que este enfoque en la manufactura y la IA en Estados Unidos puede ser un factor determinante. El apoyo a la mano de obra del país busca equilibrar la balanza frente a potencias como China, que muestran una velocidad de respuesta superior en la construcción de infraestructuras vitales.
Pese a las claras ventajas que el CEO de la empresa asiática destacó, existe un esfuerzo activo por parte de Estados Unidos para fomentar la inversión en tecnologías del futuro. Esto incluye el desarrollo de centros de datos y la mejora de las capacidades energéticas para sostener el crecimiento de la IA.
El futuro, según Huang, requiere una adaptación constante, y aunque China muestra una ventaja en la rapidez de ejecución, la empresa Nvidia seguirá enfocándose en innovar. Esto es clave para mantener su posición y relevancia en el mercado global, impulsando el desarrollo tecnológico.