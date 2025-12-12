El CEO de la empresa más grande dio la razón por la que China superará a Estados Unidos

El directivo advirtió que China tiene "el doble de energía que nosotros como nación, y nuestra economía es mayor que la suya. No me parece lógico", dijo. Puso esto sobre la mesa para destacar la realidad que enfrenta Estados Unidos en un sector tan demandante como el de la Inteligencia Artificial.

Jensen Huang, el líder de la importante empresa tecnológica, no pierde la esperanza sobre el futuro de su compañía y lo que depara al sector. De hecho, realza el impulso que el presidente Donald Trump está dando para recuperar empleos manufactureros y así estimular la inversión en Inteligencia Artificial a lo largo del país.

Esto promueve trabajos clásicos y la mano de obra local en Estados Unidos para mantener activo el lema de Trump, Make America Great Again.

El futuro de la empresa en un entorno cambiante

ceo nvidia ¿Sobrepasará Estados Unidos a China en el futuro? El CEO de Nvidia cree que es probable.

Jensen Huang, con su visión aguda, considera que este enfoque en la manufactura y la IA en Estados Unidos puede ser un factor determinante. El apoyo a la mano de obra del país busca equilibrar la balanza frente a potencias como China, que muestran una velocidad de respuesta superior en la construcción de infraestructuras vitales.

Pese a las claras ventajas que el CEO de la empresa asiática destacó, existe un esfuerzo activo por parte de Estados Unidos para fomentar la inversión en tecnologías del futuro. Esto incluye el desarrollo de centros de datos y la mejora de las capacidades energéticas para sostener el crecimiento de la IA.

El futuro, según Huang, requiere una adaptación constante, y aunque China muestra una ventaja en la rapidez de ejecución, la empresa Nvidia seguirá enfocándose en innovar. Esto es clave para mantener su posición y relevancia en el mercado global, impulsando el desarrollo tecnológico.