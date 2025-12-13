Verón, crítico y desafiante con la AFA antes de la final entre Estudiantes y Racing, en Santiago del Estero

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se mostró crítico y desafiante contra la AFA en la previa de la final del Torneo Clausura que el Pincha y Racing jugarán en Santiago del Estero.
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se mostró crítico y desafiante contra la AFA en la previa de la final del Torneo Clausura que el Pincha y Racing jugarán en Santiago del Estero.
El presidente de Estudiantes cuestionó en sus redes la organización del partido en Santiago del Estero, luego del choque de tres micros con hinchas del club: “La falta de empatía con el hincha y el socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias, después te venden que ‘el clu’ es de los socios’”.
La Brujita mirará el partido en la tribuna ya que debido a la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA (por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario, relacionada con el "pasillo de espaldas" a Rosario Central), no puede ejercer ninguna función oficial como presidente o dirigente de Estudiantes (ni cualquier rol institucional relacionado con el fútbol).
Además tampoco puede acceder al palco protocolar, al sector de autoridades o a cualquier área reservada para dirigentes en el estadio, participar en el protocolo oficial del partido (recibir la medalla o el trofeo) y realizar cualquier actividad oficial vinculada al fútbol argentino durante el período de sanción.
Verón, desafiante en las redes
Aunque viajó a Santiago del Estero y estará presente en la final, lo hará como un hincha común, desde la tribuna, sin credenciales ni funciones oficiales.
Tras viajar desde Ezeiza, Verón apareció en las redes sociales de su esposa e indicó "Si me están buscando estoy en la tribuna".