Verón, crítico y desafiante con la AFA antes de la final entre Estudiantes y Racing, en Santiago del Estero

La Brujita mirará el partido en la tribuna ya que debido a la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA (por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario, relacionada con el "pasillo de espaldas" a Rosario Central), no puede ejercer ninguna función oficial como presidente o dirigente de Estudiantes (ni cualquier rol institucional relacionado con el fútbol).

Además tampoco puede acceder al palco protocolar, al sector de autoridades o a cualquier área reservada para dirigentes en el estadio, participar en el protocolo oficial del partido (recibir la medalla o el trofeo) y realizar cualquier actividad oficial vinculada al fútbol argentino durante el período de sanción.

Verón, desafiante en las redes

Aunque viajó a Santiago del Estero y estará presente en la final, lo hará como un hincha común, desde la tribuna, sin credenciales ni funciones oficiales.

Tras viajar desde Ezeiza, Verón apareció en las redes sociales de su esposa e indicó "Si me están buscando estoy en la tribuna".