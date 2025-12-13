Por el título y la Libertadores: a qué hora juegan y cómo ver Racing vs. Estudiantes

Con 25 puntos y con una diferencia de gol de +3, la Academia ocupó el tercer puesto de la tabla de posiciones. Por encima tuvo solamente a Boca (29 unidades) y Unión de Santa Fe (25 y diferencia de 7).

En los octavos de final eliminó a River con un marcador de 3-2 en el Cilindro de Avellaneda, en los cuartos dejó en el camino a Tigre por penales y en semifinales triunfó ante el Xeneize (en el único partido que jugó de visitante).

La única duda de Gustavo Costas, director técnico de Racing, pasa por el sector derecho de la defensa. El DT puede elegir entre Gastón Martirena o Facundo Mura. Si bien no hay confirmación oficial, se inclinaría por este último.

El resto del equipo sale de memoria, con el retorno de Santiago Sosa, quien no pudo jugar con Boca por la tarjeta roja que recibió en el partido de cuartos de final ante Tigre.

Gustavo Costas

Estudiantes, por su parte, entró por la ventana. El Pincha ocupó el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Zona B del torneo Clausura. El Pincha tuvo 21 puntos y mejor difernecia de gol (-1) que Banfield (-6) quien se quedó en las puertas de la clasificación.

En octavos de final eliminó a Rosario Central, en cuartos a Central Córdoba y en semifinales a Gimnasia y Esgrima de La Plata. A todos ellos los dejó en el camino por el mismo marcador: 1-0 en condición de visitante.

Eduardo Domínguez introduciría una sola variante con respecto al equipo que ya sale de memoria. Guido Carrillo, que cumplió las cuatro fechas de sanción que recibió tras su codazo a Joaquín Laso (en la 15° jornada), volvería a formar parte del once inicial.

Eduardo Domínguez

Proables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 21hs

TV: ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hector Paletta

Estadio: Único Madre de Ciudades