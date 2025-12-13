Alejandro Chapini se despidió emocionado: "A partir de este momento Godoy Cruz es uno solo"

IMG-20251213-WA0041 Chapini votó por la mañana y luego se despidió de Godoy Cruz. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

"Hay que reconocer la victoria de la lista que encabezaba él (por Mansur). Así es que creo que a partir de este momento Godoy Cruz es uno solo, el club es uno solo y hay que hacerlo cada día más grande para volver rápidamente a Primera, como dijimos permanentemente y sobre todo quiero agradecerle a cada uno de los fiscales de hoy, a los que nos acompañaron, a todos los que nos votaron. Muchas muchas gracias a ellos y sobre todo a ustedes por el trato de todo este tiempo. Así que muchas gracias y próximamente nos veremos, pero será como una hincha de Godoy Cruz más".

Sobre el resultado que se adelantó al anuncio oficial, señaló: "Pienso que los chicos tienen que haber terminado ahora de hacer el escrutinio y me parece que está bien".