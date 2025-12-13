Alejandro Chapini se despidió emocionado: "A partir de este momento Godoy Cruz es uno solo"

José Mansur fue elegido presidente de Godoy Cruz y una vez conocido el resultado, Alejandro Chapini, el presidente saliente, salió a saludar y a despedirse de los socios y periodistas presentes.
"Hay que reconocer la victoria de la lista que encabezaba él (por Mansur). Así es que creo que a partir de este momento Godoy Cruz es uno solo, el club es uno solo y hay que hacerlo cada día más grande para volver rápidamente a Primera, como dijimos permanentemente y sobre todo quiero agradecerle a cada uno de los fiscales de hoy, a los que nos acompañaron, a todos los que nos votaron. Muchas muchas gracias a ellos y sobre todo a ustedes por el trato de todo este tiempo. Así que muchas gracias y próximamente nos veremos, pero será como una hincha de Godoy Cruz más".
Sobre el resultado que se adelantó al anuncio oficial, señaló: "Pienso que los chicos tienen que haber terminado ahora de hacer el escrutinio y me parece que está bien".
Emocionado, y con los ojos llenos de lágrimas, Chapini expresó: "A partir de mañana seré un hincha más de toda la vida y si en algún momento me llaman, no creo, pero si me llaman estaré dispuesto".
Respecto de la ruptura con José Mansur que llevó a la presentación de dos listas, Chapini dijo: "No me pidas eso ahora, es para otro momento. Ahora solamente quería agradecerle a ustedes muchísimo. Creo que he tenido 4 años brillantes, con un trato perfecto de ustedes. Han sido sumamente respetuosos. Creo que ha sido mutuo y si le fallé a alguno o alguna vez pasó algo conmigo, les pido disculpas. Fundamentalmente, gracias a todos ustedes. Muchas gracias y a los que ganaron que tengan un próximo gobierno muy bueno dentro del club. Muchas gracias"