Pro League: nueva victoria de Los Leones y triunfo de Las Leonas en los penales australianos

La selección argentina masculina de hockey logró una gran victoria sobre Países Bajos por 3 a 2 con un doblete de Tomás Domene y un penal de Maico Casella, en la parte inicial, mientras que los neerlandeses achicaron la diferencia gracias a los tantos de Duco Telgenkamp y Tijmen Reyenga.

La diferencia en el primer tiempo fue notoria a favor de Los Leones que acumulan 8 puntos en 3 partidos y este domingo cerrarán su actuación en Santiago del Estero enfrentando desde las 19 a Pakistán.