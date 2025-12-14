Pro League: nueva victoria de Los Leones y triunfo de Las Leonas en los penales australianos

Los Leones consiguieron un nuevo triunfo y Las Leonas sumaron un punto bonus en los penales australianos tras jugarse una nueva fecha de la Pro League, en Santiago del Estero.
La selección argentina masculina de hockey logró una gran victoria sobre Países Bajos por 3 a 2 con un doblete de Tomás Domene y un penal de Maico Casella, en la parte inicial, mientras que los neerlandeses achicaron la diferencia gracias a los tantos de Duco Telgenkamp y Tijmen Reyenga.
La diferencia en el primer tiempo fue notoria a favor de Los Leones que acumulan 8 puntos en 3 partidos y este domingo cerrarán su actuación en Santiago del Estero enfrentando desde las 19 a Pakistán.
Las Leonas volvieron a sumar en la Pro League tras empatar 1 a 1 frente a Alemania y quedarse con el punto bonus en la definición por penales australianos por 5 a 4.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara se puso rápidamente en ventaja con un golazo de Victoria Granatto a los 2' y mereció ganar, pero en el tercer cuarto llegó el empate alemán a través de Lena Micheel de córner corto.
En la definición por penales australianos, Cristina Cosentino fue clave al contener dos ejecuciones alemanas, mientras que Sofía Cairó, Vicky Granatto y Candela Esandi aportaron goles decisivos.
