El título de Estudiantes definió todos los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026

Con la obtención del Torneo Clausura, Estudiantes se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 y definió los representantes del fútbol argentino en el máximo torneo continental y en la Copa Sudamericana del año que viene.
Además, definió los equipos que representarán al fútbol argentino en el máximo torneo continental y en la Copa Sudamericana del año que viene. El Pincha, cuatro veces campeón continental, se sumará en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América a Platense, campeón del Apertura, Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina, Lanús, por haber ganado la Copa Sudamericana de este año, Rosario Central y Boca, primero y segundo de la tabla anual.
Además, Argentinos Juniors disputará la fase previa en la que tendrá que superar dos rondas para disputar la fase de grupos.
Por su posición en la tabla anual el conjunto platense no estaba clasificado para disputar torneos internacionales el año que viene.
Por su posición en la tabla anual ya estaban clasificados la Copa Sudamericana River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo y Tigre, mientras que Lanús liberó su cupo tras coronarse campeón de este año y benefició a Barracas Central, que hará su debut en una competencia internacional.
Independiente necesitaba que Racing gane la final del Clausura para que libere un cupo, pero se quedó sin copas internacionales.