El título de Estudiantes definió todos los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026

Además, Argentinos Juniors disputará la fase previa en la que tendrá que superar dos rondas para disputar la fase de grupos.

Por su posición en la tabla anual el conjunto platense no estaba clasificado para disputar torneos internacionales el año que viene.

Embed - MÍSTICA EN LOS PENALES Y ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA | Racing 1-1 Estudiantes | RESUMEN

Los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Por su posición en la tabla anual ya estaban clasificados la Copa Sudamericana River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo y Tigre, mientras que Lanús liberó su cupo tras coronarse campeón de este año y benefició a Barracas Central, que hará su debut en una competencia internacional.

Independiente necesitaba que Racing gane la final del Clausura para que libere un cupo, pero se quedó sin copas internacionales.