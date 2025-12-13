River vs. Atlético de Madrid en la final de la Messi Cup: cuándo juegan y dónde verlo

River y Atlético de Madrid jugarán este domingo la final de la Messi Cup, el certamen internacional Sub 16 que se disputa en las instalaciones del Inter Miami.
River y Atlético de Madrid jugarán este domingo la final de la Messi Cup, el certamen internacional Sub 16 que se disputa en las instalaciones del Inter Miami.
Con Lionel Messi de viaje en la India, River Plate y Atlético de Madrid disputarán el encuentro decisivo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, desde las 18 hora argentina y con TV en vivo por ESPN 3 y Disney Plus Premium.
¿Cómo llegó River Plate a la final de la Messi Cup?
Para acceder a la final River le ganó este sábado al Chelsea 3 a 1 con goles de Sayago, Álvarez y Cabral, mientras que el Aleti se impuso posteriormente al Manchester City por 3 a 2.
Previamente, Newell's terminó séptimo tras ganarle por penales al Inter de Milán y Barcelona se quedó con el quinto puesto al vencer 6 a 4 al Inter Miami.
Todos los resultados de la Messi Cup
Martes 9 de diciembre
- Manchester City 3 - Inter de Milán 0
- Inter Miami 4 - Newell’s Old Boys 0
- Chelsea 4 - Atlético de Madrid 2
- Barcelona 2 - River Plate 2
Miércoles 10 de diciembre
- Newell’s Old Boys 3 - Chelsea 3
- Inter Miami 0 - Atlético de Madrid 1
- Inter de Milán 0 - Barcelona 3
- River Plate 1 - Manchester City 2
Jueves 11 de diciembre
- River Plate 5 - Inter de Milán 1
- Atlético de Madrid 2 - Newell’s Old Boys 2
- Chelsea 4 - Inter Miami 1
- Manchester City 3 - Barcelona 1
Sábado 13 de diciembre
- Newell's Old Boys 1 (3) - Inter de Milán 1 (1)
- Barcelona 6 - Inter Miami 4
- River Plate 3 - Chelsea 1
- Manchester City 2 - Atlético de Madrid 3
Domingo 14 de diciembre
- 15:30 - Chelsea vs. Manchester City // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
- 18:00 - River vs. Atlético de Madrid // ESPN3 y Disney+ Plan Premium