Messi Cup 2025: todo lo que hay que saber del torneo internacional juvenil que se juega en Miami

Desde este martes se jugará en las instalaciones del Inter Miami la primera edición de la Messi Cup, un certamen internacional para futbolistas Sub 16.

Messi estará en el acto inaugural este martes.

Desde este martes y hasta el domingo 14 de diciembre se jugará en las instalaciones del Inter Miami la primera edición de la Messi Cup, un certamen internacional para futbolistas Sub 16, en el que participarán 8 equipos de distintos países.

El primer torneo de fútbol juvenil impulsado por el propio Messi contará con la participación de River Plate y Newell's Old Boys como representantes argentinos.

Las instalacione del Inter Miami recibirán a los jóvenes de 8 de los clubes más prestigiosos del mundo en un innovador torneo internacional que se extenderá por 6 días y será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus.

Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River, Inter de Milán, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea disputarán 18 partidos buscando quedarse con la primera edición de un certamen que promete expandirse a futuro.

“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación: jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego” (Lionel Messi) “La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación: jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego” (Lionel Messi)

Lo que hay que saber de la Messi Cup 2025

Los 8 equipos están divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de 4 partido cada uno. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos y los dos mejores de cada zona disputarán las semifinales.

  • Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.
  • Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.
La final y el partido por el tercer puesto se jugarán en el Chase Stadium, el estadio en el que el Inter Miami se coronó campeón. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones del club de la Florida.

Para seguir por TV todos los partidos de la Messi Cup

Martes 9 de diciembre

  • 13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 18:00 - Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 19:45 - Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

  • 11:45 - Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

  • 11:45 - River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

  • 12:30 - Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:30 - Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:30 - Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • 16:30 - Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

  • 15:30 - Por el tercer puesto // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • 18:00 - Final // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

