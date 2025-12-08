Messi Cup 2025: todo lo que hay que saber del torneo internacional juvenil que se juega en Miami

Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River, Inter de Milán, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea disputarán 18 partidos buscando quedarse con la primera edición de un certamen que promete expandirse a futuro.

“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación: jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego” (Lionel Messi) “La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación: jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego” (Lionel Messi)

Lo que hay que saber de la Messi Cup 2025

Los 8 equipos están divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de 4 partido cada uno. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos y los dos mejores de cada zona disputarán las semifinales.

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.

Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea. Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

Embed - River Club on Instagram: " Entrenamiento de las Juveniles en Cantilo previo a viajar a Miami para disputar @themessicup Debut @fcbarcelona Martes 9/12, 20:00" View this post on Instagram

La final y el partido por el tercer puesto se jugarán en el Chase Stadium, el estadio en el que el Inter Miami se coronó campeón. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones del club de la Florida.

Para seguir por TV todos los partidos de la Messi Cup

Martes 9 de diciembre

13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 - Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 - Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

18:00 - Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

19:45 - Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 - Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 - Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 - Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 - River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 - River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 - Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 - Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 - Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

12:30 - Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 - Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 - Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

16:30 - Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre