Messi Cup 2025: todo lo que hay que saber del torneo internacional juvenil que se juega en Miami

Desde este martes y hasta el domingo 14 de diciembre se jugará en las instalaciones del Inter Miami la primera edición de la Messi Cup, un certamen internacional para futbolistas Sub 16, en el que participarán 8 equipos de distintos países.
El primer torneo de fútbol juvenil impulsado por el propio Messi contará con la participación de River Plate y Newell's Old Boys como representantes argentinos.
Las instalacione del Inter Miami recibirán a los jóvenes de 8 de los clubes más prestigiosos del mundo en un innovador torneo internacional que se extenderá por 6 días y será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus.
Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River, Inter de Milán, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea disputarán 18 partidos buscando quedarse con la primera edición de un certamen que promete expandirse a futuro.
Los 8 equipos están divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de 4 partido cada uno. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos y los dos mejores de cada zona disputarán las semifinales.
La final y el partido por el tercer puesto se jugarán en el Chase Stadium, el estadio en el que el Inter Miami se coronó campeón. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones del club de la Florida.
