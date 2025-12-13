Atlético Argentino y FADEP eliminaron en semifinales a Gimnasia y Esgrima y al Deportivo Guaymallén, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.
Atlético Argentino y FADEP jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina
En San José, ante una buena cantidad de público, el Boli celebró la clasificación a la final con una contundente victoria frente al Lobo por 3 a 0 con goles de Vizcarra, Cuvertino y Guzmán.
FADEP se impuso en los penales
Más difícil fue la victoria de FADEP ya que el encuentro en cancha de Guaymallén se definió por penales tras haber igualado 2 a 2 en los 90'. Finalmente, el conjunto maipucino se impuso por 4 a 2 en los remates desde el punto penal y con el arquero Ezequiel Alvea como gran figura.
La final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina será el sábado 20, en cancha neutral.