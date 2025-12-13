Atlético Argentino y FADEP jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina

FADEP se impuso en los penales

Más difícil fue la victoria de FADEP ya que el encuentro en cancha de Guaymallén se definió por penales tras haber igualado 2 a 2 en los 90'. Finalmente, el conjunto maipucino se impuso por 4 a 2 en los remates desde el punto penal y con el arquero Ezequiel Alvea como gran figura.

La final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina será el sábado 20, en cancha neutral.

Postales de la victoria del Atlético Argentino

