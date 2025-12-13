Inicio Fútbol Atlético Argentino
Atlético Argentino y FADEP jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina

Atlético Argentino y FADEP eliminaron en semifinales a Gimnasia y Esgrima y al Deportivo Guaymallén, respectivamente, y definirán el título de campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Por UNO
El Boli es finalista.

El Boli es finalista.

Foto: Martín Pravata/UNO

En San José, ante una buena cantidad de público, el Boli celebró la clasificación a la final con una contundente victoria frente al Lobo por 3 a 0 con goles de Vizcarra, Cuvertino y Guzmán.

FADEP se impuso en los penales

Más difícil fue la victoria de FADEP ya que el encuentro en cancha de Guaymallén se definió por penales tras haber igualado 2 a 2 en los 90'. Finalmente, el conjunto maipucino se impuso por 4 a 2 en los remates desde el punto penal y con el arquero Ezequiel Alvea como gran figura.

La final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina será el sábado 20, en cancha neutral.

Postales de la victoria del Atlético Argentino

