Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina: se juegan dos partidos atractivos

Este sábado desde las 17 se jugarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina. Se medirán Atlético Argentino ante Gimnasia y Esgrima I(en el estadio del Boli) y Deportivo Guaymallén frente a FADEP (en el reducto tricolor) en un partido único que tendrá lugar en la cancha del mejor equipo ubicado en la tabla anual.
En el caso de empatar en los noventa minutos el ganador se determinará en la definición por tiros desde el punto penal.
Así llegan Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima
Atlético Argentino viene de ganarle a San Martín por 2 a 1 por los cuartos de final, de los playoffs del Clausura. Alexis Vizcarra y Damián Lázzaro (de penal) marcaron los tantos de la Academia; Adrián Collera había empatado para el Chacarero. Mientras que Gimnasia y Esgrima superó por 2 a 1 a Luján Sport Club de visitante en el Bajo. Lautaro Olguín marcó los goles del equipo dirigido por Luciano Cipriani y Omar Echave descontó para los lujaninos.
Así llegan Deportivo Guaymallén y FADEP
Mientras que el Deportivo Guaymallén jugará de local frente a FADEP. El Tricolor viene de vencer a Andes Talleres por penales por 4 a 2, mientras que el equipo de Russell, el campeón del Apertura, le ganó a Huracán Las Heras por 2 a 0 con goles de Brandon Sánchez y Emiliano Gómez.
Los dos equipos que accedan a la final jugarán en una cancha neutral, donde se conocerá el ganador del Clausura.
El domingo se jugarán los partidos de vuelta de los 16vos de final del Torneo Regional Amateur
Atlético Argentino visitará este domingo desde las 17 a Juventud Alianza en San Juan, por los 16vos de final del Torneo Regional Amateur. En el partido de ida igualaron 0 a 0.
En otro de los partidos, FADEP visitará a Eugenio Bustos; en el choque de ida ganó por 3 a 0.
En el Sur, Huracán recibirá a Sportivo Pedal, en el clásico de San Rafael; en el partido de ida ganó el Globo por 1 a 0. Mientras que en Alvear, Pacífico recibirá a Ferro; en el encuentro de ida ganó el Lobo por 1 a 0.