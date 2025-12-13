Inicio Ovación Fútbol Liga Mendocina de Fútbol
Liga Mendocina

Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina: se juegan dos partidos atractivos

Este sábado desde las 17 Atlético Argentino jugará frente a Gimnasia y Esgrima y Deportivo Guaymallén se medirá con FADEP buscando un lugar en la final del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Argentino jugará ante Gimnasia y Esgrima en una de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.

Atlético Argentino jugará ante Gimnasia y Esgrima en una de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.

Foto: Valentina Villalobos

Este sábado desde las 17 se jugarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina. Se medirán Atlético Argentino ante Gimnasia y Esgrima I(en el estadio del Boli) y Deportivo Guaymallén frente a FADEP (en el reducto tricolor) en un partido único que tendrá lugar en la cancha del mejor equipo ubicado en la tabla anual.

En el caso de empatar en los noventa minutos el ganador se determinará en la definición por tiros desde el punto penal.

Lobo liga
El Lobo viene de eliminar a Luj&aacute;n Sport Club y quiere dar el gran golpe en San Jos&eacute; ante Atl&eacute;tico Argentino.

El Lobo viene de eliminar a Luján Sport Club y quiere dar el gran golpe en San José ante Atlético Argentino.

Así llegan Atlético Argentino y Gimnasia y Esgrima

Atlético Argentino viene de ganarle a San Martín por 2 a 1 por los cuartos de final, de los playoffs del Clausura. Alexis Vizcarra y Damián Lázzaro (de penal) marcaron los tantos de la Academia; Adrián Collera había empatado para el Chacarero. Mientras que Gimnasia y Esgrima superó por 2 a 1 a Luján Sport Club de visitante en el Bajo. Lautaro Olguín marcó los goles del equipo dirigido por Luciano Cipriani y Omar Echave descontó para los lujaninos.

Liga Mendocina.

Así llegan Deportivo Guaymallén y FADEP

Mientras que el Deportivo Guaymallén jugará de local frente a FADEP. El Tricolor viene de vencer a Andes Talleres por penales por 4 a 2, mientras que el equipo de Russell, el campeón del Apertura, le ganó a Huracán Las Heras por 2 a 0 con goles de Brandon Sánchez y Emiliano Gómez.

Deportivo Guaymallén.
Deportivo Guaymall&eacute;n super&oacute; a Andes Talleres en los cuartos de final y se medir&aacute; con FADEP.

Deportivo Guaymallén superó a Andes Talleres en los cuartos de final y se medirá con FADEP.

Los dos equipos que accedan a la final jugarán en una cancha neutral, donde se conocerá el ganador del Clausura.

Fadep.
FADEP, el campe&oacute;n del Torneo Apertura, viene de ganarle a Hurac&aacute;n Las Heras.

FADEP, el campeón del Torneo Apertura, viene de ganarle a Huracán Las Heras.

El domingo se jugarán los partidos de vuelta de los 16vos de final del Torneo Regional Amateur

Atlético Argentino visitará este domingo desde las 17 a Juventud Alianza en San Juan, por los 16vos de final del Torneo Regional Amateur. En el partido de ida igualaron 0 a 0.

En otro de los partidos, FADEP visitará a Eugenio Bustos; en el choque de ida ganó por 3 a 0.

En el Sur, Huracán recibirá a Sportivo Pedal, en el clásico de San Rafael; en el partido de ida ganó el Globo por 1 a 0. Mientras que en Alvear, Pacífico recibirá a Ferro; en el encuentro de ida ganó el Lobo por 1 a 0.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas