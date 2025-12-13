Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Mendocina: se juegan dos partidos atractivos

Liga Mendocina.

Así llegan Deportivo Guaymallén y FADEP

Mientras que el Deportivo Guaymallén jugará de local frente a FADEP. El Tricolor viene de vencer a Andes Talleres por penales por 4 a 2, mientras que el equipo de Russell, el campeón del Apertura, le ganó a Huracán Las Heras por 2 a 0 con goles de Brandon Sánchez y Emiliano Gómez.

Deportivo Guaymallén. Deportivo Guaymallén superó a Andes Talleres en los cuartos de final y se medirá con FADEP. Foto: Prensa Deportivo Guaymallén

Los dos equipos que accedan a la final jugarán en una cancha neutral, donde se conocerá el ganador del Clausura.

Fadep. FADEP, el campeón del Torneo Apertura, viene de ganarle a Huracán Las Heras. Foto: gentileza Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

El domingo se jugarán los partidos de vuelta de los 16vos de final del Torneo Regional Amateur

Atlético Argentino visitará este domingo desde las 17 a Juventud Alianza en San Juan, por los 16vos de final del Torneo Regional Amateur. En el partido de ida igualaron 0 a 0.

En otro de los partidos, FADEP visitará a Eugenio Bustos; en el choque de ida ganó por 3 a 0.

En el Sur, Huracán recibirá a Sportivo Pedal, en el clásico de San Rafael; en el partido de ida ganó el Globo por 1 a 0. Mientras que en Alvear, Pacífico recibirá a Ferro; en el encuentro de ida ganó el Lobo por 1 a 0.