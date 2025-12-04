Rechazaron el pedido de detención de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol

omar sperdutti y ricardo paredes Omar Sperdutti y Ricardo Paredes. Foto: Liga Mendocina de Fútbol

Por último, Sánchez desestimó la detención solicitada bajo el argumento del artículo 271 del Código Procesal Penal. Señaló que no corresponde aplicarlo porque se trata de “una medida de coerción personal, accesoria y cautelar que exige previa imputación formal”.

La denuncia contra Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol

Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, padres de jugadores de las divisiones inferiores del Club Atlético Palmira, sorprendieron en las últimas horas al presentarse como querellantes en la causa por supuestas irregularidades en contra de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Los letrados acudieron al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez y pidieron la detención del titular de la entidad que rige el fútbol mendocino, aunque no prosperó. La denuncia incluyó también al gerente de la Liga, Ricardo Paredes, y al tesorero, Ricardo Morales.