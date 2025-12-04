Rechazaron el pedido de detención de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol

El Ministerio Público Fiscal informó este jueves que se rechazó el pedido de la querella para ordenar la detención e imputación del presidente Omar Sperdutti, del tesorero y del gerente de la Liga Mendocina de Fútbol en el marco de la denuncia por supuestas estafas.
El fiscal Juan Manuel Sánchez, de Delitos No Especializados, no dio curso a la solicitud. La decisión, según el comunicado oficial, se tomó “en esta instancia procesal transitada y en virtud de la evidencia rendida hasta el momento”.
El fiscal también resolvió no dar curso a un nuevo planteo de la querella vinculado con un presunto delito de administración fraudulenta. Según se detalló, ese hecho “exorbita el objeto procesal de la presente causa” y deberá canalizarse mediante una presentación penal ante la Unidad Fiscal especializada en la materia.
Por último, Sánchez desestimó la detención solicitada bajo el argumento del artículo 271 del Código Procesal Penal. Señaló que no corresponde aplicarlo porque se trata de “una medida de coerción personal, accesoria y cautelar que exige previa imputación formal”.
La denuncia contra Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol
Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, padres de jugadores de las divisiones inferiores del Club Atlético Palmira, sorprendieron en las últimas horas al presentarse como querellantes en la causa por supuestas irregularidades en contra de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.
Los letrados acudieron al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez y pidieron la detención del titular de la entidad que rige el fútbol mendocino, aunque no prosperó. La denuncia incluyó también al gerente de la Liga, Ricardo Paredes, y al tesorero, Ricardo Morales.