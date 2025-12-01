Padres de chicos de Palmira pidieron que Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina, sea detenido

oma sperdutti Omar Sperdutti fue reelecto este año hasta 2027 como presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. Foto: Liga Mendocina de Fútbol

Qué dijo uno de los abogados denunciantes

El abogado Claudio Morán dio detalles de la denuncia contra Sperdutti este lunes en el programa Ovación 90, de Radio Nihuil. Fue entrevistado por Sergio Robles y Daniel Fiochetta.

Entre otros conceptos, Morán explicó: "Yo represento a mi hijo, un menor que juega en el Club Palmira. Como sabemos, todos los padres tenemos un deber, porque los menores son incapaces de de hecho para actuar por sí mismos en estas ciuestiones legales".

Otras expresiones del profesional, fueron:

"Esta causa tiene que ver con los certificados supuestamente truchos. Intervenimos nosotros -con el doctor De Oro, también padre de jugador de Palmira- a raíz de la denuncia que fue realizada en su momento por la doctora Torres, la cardióloga a la que le habían falsificado la la firma".

"Nosotros entramos como querellantes en esa causa, que encabezó la doctora Sandobar en representación de la doctora Torre".

"Determinamos que hay una inobservancia del estatuto de la Liga. Para realizar estas contrataciones que superaban los casi $95 millones se debe llamar a asamblea y la Liga no lo hizo".

"Hay transferencias de la cuenta de LaLiga a empresas familiares del presidente Sperdutti. Y sobre esto no hay servicios ni contraprestaciones. Estas transferencias se juntan con las que se habían realizado dinero en efectivo hacia el señor Alenda (imputado en la casua) por muchos millones de pesos",

"Entendemos que están dadas las condiciones para que se impute a estas personas (Sperdutti, Paredes y Morales) por el delito de asociación ilícita, por administración fraudulenta y por estafas reiteradas , por la gran cantidad de padres que fueron estafados, porque no se olviden que los chicos al no estar realizado el informe cardiológico y realizarse todo las cosas como correspondían, estaban jugando sin un apto físico, o sea que a cualquier niño le podría haber pasado cualquier desgracia".

, por la gran cantidad de padres que fueron estafados, porque no se olviden que los chicos al no estar realizado el informe cardiológico y realizarse todo las cosas como correspondían, estaban jugando sin un apto físico, o sea que a cualquier niño le podría haber pasado cualquier desgracia". "Esto ha salido a la luz ahora, pero yo les cuento que en el mes de marzo se realizó una denuncia y también salió Sperdutti a hablar por todos los medios sobre determinadas cuestiones que él jamás le daría el cuidado la salud de los niños a cualquiera".

"El señor Alenda no actuó solo, ni la médica, ni las otras dos personas. Jamás se pudo haber llegado a esta estafa sistemática sin la convivencia de las personas que denunciamos".

"Cuando fue la polémica revisación yo estuve en el balneario de Palmira. Nosotros les hicimos recibos a los padres y esa plata fue enviada a la Loga donde consta la factura que nosotros aportamos en el expediente".

inferiores liga mendocina Partido de divisiones inferiores de la Liga Mendocina de Fútbol. Foto: Liga Mendocina de Fútbol

Para el abogado Pablo Cazabán, "hay trasfondo político"

En julio pasado, el abogado Pablo Cazabán, dijo que la presentación de Torre "es falsa" y tiene "un trasfondo político" que involucra a Giuliana Díaz, legisladora provincial por Cambia Mendoza y, además, integrante del Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol y sobrina de la denunciante, y al Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú.

De hecho, una de las personas investigadas es Fabio Alenda, secretario general de los Municipales de Maipú y ex directivo de la Liga Mendocina de Fútbol. Las otras son una médica y dos técnicas cardiólogas.

Según Cazabán, quien representa al sindicato de salud que prestaba el servicio en la Liga, hay documentación que demuestra que la denunciante Marisa Juliana Torre "tiene un vínculo laboral con la Liga Mendocina de Fútbol".

Negó, además, que hubiera existido la falsificación de la firma y/o sello de la cardióloga en certificados de apto físico para practicar deportes y cuya validez ha sido cuestionada.