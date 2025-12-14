Filosofía estoica: la frase de Marco Aurelio para dejar de postergar la vida y vivirla a pesar de la muerte

mujer sostiene un reloj que marca el curso de la vida "No es a la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a no empezar a vivir.”

Marco Aurelio escribió esta reflexión en su obra "Meditaciones", un conjunto de pensamientos personales escritos en griego mientras gobernaba el Imperio Romano. La obra no estaba destinada a ser publicada; sino que era una especie de diario filosófico en el que él reflexionaba sobre la vida, la muerte, el deber y la naturaleza humana, desde la perspectiva del estoicismo.

Qué significa la frase de filosofía de Marco Aurelio

Para Marco Aurelio, la muerte es un hecho natural, inevitable e incontrolable. Temerla es inútil, porque escapa a la voluntad humana. En cambio, lo verdaderamente trágico es atravesar la vida sin conciencia, sin propósito y sin disfrutar del momento presente.

La frase nos hace entender que tomar el control de la propia vida, no es evitando la muerte, sino viviendo con plenitud, virtud y coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace.

filosofia Es fundamental vivir conforme a la virtud y a la razón, y de no postergar lo esencial. Temer a la muerte es, para los estoicos, una pérdida de energía.

El emperador romano sostenía que el ser humano solo puede controlar dos cosas: sus pensamientos y sus acciones. Todo lo demás, la fama, la riqueza, la salud o incluso la duración de la vida, está sujeto al azar. Por eso, desde esta perspectiva, vivir bien implica: aceptación, dejar de postergar lo importante, actuar con virtud en el presente y por supuesto no desperdiciar el tiempo en miedos innecesarios

La frase de filosofía que propone Marco Aurelio no pretende una vida impulsiva ni superficial, sino todo lo contrario. Vivir el presente, para el estoicismo, significa vivir con conciencia, asumir responsabilidades y disfrutar de lo que ocurre aquí y ahora sin depender de lo que vendrá.

Hoy en día muchas personas viven atrapadas en la preocupación constante por el futuro o en el arrepentimiento por el pasado. Para ello no queda más solución que recuperar el control de la propia vida y darle valor al tiempo presente. Pues la muerte llegará solo cuando sea el momento.