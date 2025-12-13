Marcos Calvente recuperó una plaza abandonada frente a una escuela y mejoró la seguridad del barrio

Marcos Calvente- inauguración plaza frente a escuela Marcos Calvente destacó la importancia de la obra pública y de embellecer espacios colindantes a las escuelas del departamento.

“Esta plaza que estaba virtualmente abandonada y hoy está reconvertida. Mejoramos los senderos, los banquitos, mejoramos y agregamos espacios para la práctica de actividades saludables. Queremos que la infraestructura del departamento resuelva la mayor cantidad de necesidades que tienen nuestros vecinos. Hay una zona de entretenimiento, para la práctica deportiva. para el esparcimiento de niños y jóvenes”, señaló el jefe comunal.

El intendente Guaymallén, también se refirió al sistema de alumbrado de la plaza, “no solo hemos mejorado el sistema del alumbrado, no fue el recambio de las luminarias. Hicimos una reingeniería del alumbrado, toda la instalación nueva porque la seguridad también es mejorarla iluminación de nuestros espacios públicos”.

Luego, el jefe comunal destacó el nuevo sistema de riego de la plaza Las Tonadas “para hacer un uso eficiente del agua. Es una tarea que hemos asumido en esta gestión, usar de manera correcta el agua, pero también tiene que ser una tarea de cada uno de los vecinos. De los usos del agua, el mayor derroche se da en el consumo humano. Así como el municipio toma un desafío que cuesta dinero, porque son compromisos con el futuro, los invito a acompañarnos en el cuidado del agua”.

Por último, Calvente invitó a los vecinos a cuidar la renovada plaza Las Tonadas. “Los invito a usar este espacio y usarlo de manera adecuada. Nos tienen que ayudar a cuidarlo. Hay que estar atentos; este espacio es de ustedes”.

Detalles de la obra

Con una superficie total de 7.400 m², la renovación incluyó infraestructura para el deporte, el encuentro familiar y la vida comunitaria. Se construyeron caminos internos con contrapisos de hormigón simple de 15 cm y se colocó pavimento intertrabado de hormigón prefabricado (adoquines tipo Holanda/UNI), garantizando accesibilidad, seguridad y durabilidad.

La plaza incorpora juegos infantiles y pistas de salud con piso antigolpes de caucho continuo, un playón deportivo de 15 x 9 metros destinado principalmente a básquet reducido 3×3, además de bancos, mesas y mobiliario urbano antivandálico, resistente a las inclemencias climáticas y antirrobo.

Cancha de basquet en la plaza de Guaymallén inaugurada por Calvente La Plaza Las Tonadas tiene nuevos juegos y mobiliario.

Más seguridad para el espacio público

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la seguridad. Se mejoró de manera sustantiva la iluminación LED del espacio público, no sólo dentro de la plaza, sino también en todo el entorno de la escuela Chapanay, fortaleciendo la circulación segura y la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

En materia ambiental, la obra incluyó la puesta en valor del parquizado y el arbolado, junto con la incorporación de un sistema de riego automatizado, que optimiza el uso del agua, evita derroches y garantiza un mantenimiento eficiente y sostenible de los espacios verdes.

La remodelación de la Plaza Las Tonadas se inscribe dentro del Plan de mejora de infraestructura urbana de Guaymallén, que busca distribuir de manera equilibrada espacios públicos de calidad en todo el departamento, promoviendo hábitos saludables, convivencia, seguridad y un uso responsable de los recursos.

Con obras concretas y planificación, Guaymallén sigue transformando el espacio público en una herramienta de inclusión, cuidado y desarrollo comunitario.