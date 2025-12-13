Godoy Cruz elige nuevo presidente: cómo transcurren las elecciones tombinas
Godoy Cruz Antonio Tomba elige nuevo presidente este sábado. Hay tres candidatos, Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú
Por UNO
Godoy Cruz Antonio Tomba vive un día especial ya que este sábado elige nuevo presidente. Hay tres candidatos, Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú, todo transcurre con normalidad y hay una gran expectativa en el Mundo bodeguero, que quieren el rápido regreso a Primera.
Ya votaron el actual presidente de Godoy Cruz, Chapini, el actual vice, Mansur, y quien quiere ocupar el cargo de mandamás del Expreso por primera vez, Sajú y los socios tombinos tienen hasta las 18 para emitir su sufragio y elegir al nuevo titular del Bodeguero.
Hay 4 mesas de votación distribuidas en la sede. Cada una de ellas cuenta con 2 biombo para garantizar privacidad y agilidad.
Las autoridades de mesa son profesores del Instituto Club Godoy Cruz, garantizando transparencia y orden.
Los fiscales no son miembros de ninguna de las tres listas participantes.
Se viene una renovación en Godoy Cruz
Tras el descenso a la Primera Nacional, la institución bodeguera debe dar vuelta la página y cambiar su cara.
Si se impone Chapini y es elegido el nuevo titular del Expreso pondrá a Andrés Yllana como DT, Leonel Gancedo sería el secretario técnico, y Jorge Pidal el director deportivo.
En el caso de Mansur, elegiría a Mariano Toedtli como entrenador para buscar el pronto retorno a Primera y si gana Sajú sumaría como DT a Omar Asad. Es decir que el dirigente le daría continuidad al Turco, quien estuvo en los últimos partidos que jugó el Tomba en el Torneo Clausura antes de producirse el descenso.