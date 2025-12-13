Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Hay tres listas

Godoy Cruz elige nuevo presidente: cómo transcurren las elecciones tombinas

Godoy Cruz Antonio Tomba elige nuevo presidente este sábado. Hay tres candidatos, Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú

Por UNO
José Mansur votó en las elecciones de Godoy Cruz. Es uno de los candidatos a la presidencia tombina.

José Mansur votó en las elecciones de Godoy Cruz. Es uno de los candidatos a la presidencia tombina.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz Antonio Tomba vive un día especial ya que este sábado elige nuevo presidente. Hay tres candidatos, Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú, todo transcurre con normalidad y hay una gran expectativa en el Mundo bodeguero, que quieren el rápido regreso a Primera.

Ya votaron el actual presidente de Godoy Cruz, Chapini, el actual vice, Mansur, y quien quiere ocupar el cargo de mandamás del Expreso por primera vez, Sajú y los socios tombinos tienen hasta las 18 para emitir su sufragio y elegir al nuevo titular del Bodeguero.

chapini-elecciones-godoy-cruz
Alejandro Chapini, uno de los candidato a la presidencia del Tomba, ya emiti&oacute; su voto en las elecciones de Godoy Cruz.

Alejandro Chapini, uno de los candidato a la presidencia del Tomba, ya emitió su voto en las elecciones de Godoy Cruz.

Hay 4 mesas de votación distribuidas en la sede. Cada una de ellas cuenta con 2 biombo para garantizar privacidad y agilidad.

Las autoridades de mesa son profesores del Instituto Club Godoy Cruz, garantizando transparencia y orden.

Son 1919 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

adrian-saju-elecciones-godoy-cruz
El candidato a presidente de Godoy Cruz Adri&aacute;n Saj&uacute; vot&oacute; en las elecciones.

El candidato a presidente de Godoy Cruz Adrián Sajú votó en las elecciones.

Los fiscales no son miembros de ninguna de las tres listas participantes.

Se viene una renovación en Godoy Cruz

Tras el descenso a la Primera Nacional, la institución bodeguera debe dar vuelta la página y cambiar su cara.

Si se impone Chapini y es elegido el nuevo titular del Expreso pondrá a Andrés Yllana como DT, Leonel Gancedo sería el secretario técnico, y Jorge Pidal el director deportivo.

En el caso de Mansur, elegiría a Mariano Toedtli como entrenador para buscar el pronto retorno a Primera y si gana Sajú sumaría como DT a Omar Asad. Es decir que el dirigente le daría continuidad al Turco, quien estuvo en los últimos partidos que jugó el Tomba en el Torneo Clausura antes de producirse el descenso.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas