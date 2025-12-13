Godoy Cruz elige nuevo presidente: cómo transcurren las elecciones tombinas

Las autoridades de mesa son profesores del Instituto Club Godoy Cruz, garantizando transparencia y orden.

Son 1919 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

adrian-saju-elecciones-godoy-cruz El candidato a presidente de Godoy Cruz Adrián Sajú votó en las elecciones.

Los fiscales no son miembros de ninguna de las tres listas participantes.

Se viene una renovación en Godoy Cruz

Tras el descenso a la Primera Nacional, la institución bodeguera debe dar vuelta la página y cambiar su cara.

Si se impone Chapini y es elegido el nuevo titular del Expreso pondrá a Andrés Yllana como DT, Leonel Gancedo sería el secretario técnico, y Jorge Pidal el director deportivo.

En el caso de Mansur, elegiría a Mariano Toedtli como entrenador para buscar el pronto retorno a Primera y si gana Sajú sumaría como DT a Omar Asad. Es decir que el dirigente le daría continuidad al Turco, quien estuvo en los últimos partidos que jugó el Tomba en el Torneo Clausura antes de producirse el descenso.