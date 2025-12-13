Andrés Yllana, el DT que quiere Alejandro Chapini en Godoy Cruz si gana las elecciones

Alejandro Chapini, uno de los candidatos a presidente en las elecciones de este sábado en Godoy Cruz por la lista Fuerza Tombina ya eligió al entrenador para jugar en la Primera Nacional, Andrés Yllana. Mientras que Leonel Gancedo sería el secretario técnico, y Jorge Pidal el director deportivo.
La lista que encabeza Alejandro Chapini dio detalles en las redes sociales e informó: "En Fuerza Tombina creemos que los procesos serios necesitan liderazgo, planificación y una idea clara de juego. Por eso te presentamos a nuestro director técnico propuesto: Andrés Yllana.
El entrenador tiene 51 años, ascendió con Aldosivi a la Primera Nacional y el último club que dirigió fue Colón de Santa Fe. Tuvo un gran recorrido como jugador el ex volante.
Su carrera como entrenador
Tras retirarse como futbolista en Nueva Chicago, Yllana inició su carrera como entrenador en 2011 al frente de Aldosivi. Luego pasó por Brown de Puerto Madryn, Gimnasia y Esgrima La Plata (juveniles e interinato), Unión San Felipe (Chile), y fue ayudante de Mauro Camoranesi en Eslovenia.
Tuvo dos etapas más en Aldosivi, siendo la última en 2023-2024, donde consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras vencer a San Martín de Tucumán en la final de la Primera Nacional. Yllana también dirigió a Villa San Carlos, Deportivo Madryn, y San Martín de San Juan. En cada club dejó su sello como un entrenador meticuloso, apasionado y enfocado en el trabajo colectivo.
Leonel Gancedo es el elegido para ser el secretario técnico. El Pipa, que tuvo una gran trayectoria en el fútbol tendrá un lugar en el proyecto deportivo que encabeza Alejandro Chapini.
Mientras que Jorge Pidal cumplirá la función de director deportivo. Este fue otro de los anuncios de Fuerza Tombina.