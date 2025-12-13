Andrés Yllana, el DT que quiere Alejandro Chapini en Godoy Cruz si gana las elecciones

Su carrera como entrenador

Tras retirarse como futbolista en Nueva Chicago, Yllana inició su carrera como entrenador en 2011 al frente de Aldosivi. Luego pasó por Brown de Puerto Madryn, Gimnasia y Esgrima La Plata (juveniles e interinato), Unión San Felipe (Chile), y fue ayudante de Mauro Camoranesi en Eslovenia.

Tuvo dos etapas más en Aldosivi, siendo la última en 2023-2024, donde consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras vencer a San Martín de Tucumán en la final de la Primera Nacional. Yllana también dirigió a Villa San Carlos, Deportivo Madryn, y San Martín de San Juan. En cada club dejó su sello como un entrenador meticuloso, apasionado y enfocado en el trabajo colectivo.

Andrés Yllana.

Leonel Gancedo es el elegido para ser el secretario técnico. El Pipa, que tuvo una gran trayectoria en el fútbol tendrá un lugar en el proyecto deportivo que encabeza Alejandro Chapini.

Leonel Gancedo

Mientras que Jorge Pidal cumplirá la función de director deportivo. Este fue otro de los anuncios de Fuerza Tombina.