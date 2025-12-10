Alejandro Chapini le respondió a José Mansur en la previa de las elecciones en Godoy Cruz

Mansur y Chapini Alejandro Chapini y José Mansur, una foto que difícilmente se repita.

La situación de Santino Andino y su futuro en Godoy Cruz

Alejandro Chapini también se refirió al presente de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz y los posibles sondeos de River Plate y del fútbol de Brasil: "José Mansur tiene relación con su representante. Si gana él, negociará él su futuro. Si gano yo, su representante deberá hablar con nosotros".

El panorama futbolístico de Godoy Cruz

"El entrenador ya está elegido pero no podemos decirlo hasta conocer el resultado en las elecciones. Queremos tener un mánager para que se sume a la estructura y sea nexo entre dirigentes, plantel y cuerpo técnico. Creo que quedó en claro que su figura es necesaria", agregó Alejandro Chapini.

El pedido de consejo y su relación con Daniel Oldrá

Por supuesto que durante la nota, el nombre de Daniel Oldrá saltó en la mesa: "Mansur dijo que el Gato se fue por mi culpa y no es verdad. El me llamó post Platense y me dijo que no quería continuar. Tenemos una gran relación y hasta le pedí su mirada sobre la elección de Omar Asad porque sabe mucho de fútbol y conoce el club de la mejor manera".