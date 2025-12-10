Inicio Ovación Fútbol Alejandro Chapini
A 3 días de los comicios

Alejandro Chapini le respondió a José Mansur en la previa de las elecciones en Godoy Cruz

El presidente de Godoy Cruz no dejó tema con tocar y devolvió gentilezas al vice en la previa de las elecciones. Mansur, Andino, Gato Oldrá y más.

Por UNO
Alejandro Chapini habló de todo en Ovación 90, el ciclo deportivo de Radio Nihuil.

Alejandro Chapini habló de todo en Ovación 90, el ciclo deportivo de Radio Nihuil.

En Godoy Cruz solo se habla de política. Si bien el plantel profesional volvió a los entrenamientos post descenso, todas las miradas en calle Balcarce apuntan a los comicios del próximo sábado. Alejandro Chapini visitó los estudios de Radio Nihuil y le respondió a José Mansur.

En radio La Red, José Mansur dijo que con él al mando, Godoy Cruz no hubiese descendido: "Me sorprende todo lo que dice el vicepresidente. Godoy Cruz no descendió por una persona, yo siempre elijo priorizar el grupo, en las buenas y en las malas. Por suerte tenemos un gran equipo y vamos a trabajar todos juntos por el club", devolvió Alejandro Chapini.

La relación entre ambos popes está rota desde hace tiempo pero la grieta se profundizó en las últimas horas con el divorcio político y la separación para presentarse en listas separadas: "Con José Mansur hoy no tenemos relación. La tuvimos durante todo el año, como debe ser pero hoy es nula", agregó el presidente.

Mansur y Chapini
Alejandro Chapini y Jos&eacute; Mansur, una foto que dif&iacute;cilmente se repita.

Alejandro Chapini y José Mansur, una foto que difícilmente se repita.

La situación de Santino Andino y su futuro en Godoy Cruz

Alejandro Chapini también se refirió al presente de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz y los posibles sondeos de River Plate y del fútbol de Brasil: "José Mansur tiene relación con su representante. Si gana él, negociará él su futuro. Si gano yo, su representante deberá hablar con nosotros".

El panorama futbolístico de Godoy Cruz

"El entrenador ya está elegido pero no podemos decirlo hasta conocer el resultado en las elecciones. Queremos tener un mánager para que se sume a la estructura y sea nexo entre dirigentes, plantel y cuerpo técnico. Creo que quedó en claro que su figura es necesaria", agregó Alejandro Chapini.

El pedido de consejo y su relación con Daniel Oldrá

Por supuesto que durante la nota, el nombre de Daniel Oldrá saltó en la mesa: "Mansur dijo que el Gato se fue por mi culpa y no es verdad. El me llamó post Platense y me dijo que no quería continuar. Tenemos una gran relación y hasta le pedí su mirada sobre la elección de Omar Asad porque sabe mucho de fútbol y conoce el club de la mejor manera".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas