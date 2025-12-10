Alejandro Chapini le respondió a José Mansur en la previa de las elecciones en Godoy Cruz
El presidente de Godoy Cruz no dejó tema con tocar y devolvió gentilezas al vice en la previa de las elecciones. Mansur, Andino, Gato Oldrá y más.
Por UNO
En Godoy Cruz solo se habla de política. Si bien el plantel profesional volvió a los entrenamientos post descenso, todas las miradas en calle Balcarce apuntan a los comicios del próximo sábado. Alejandro Chapini visitó los estudios de Radio Nihuil y le respondió a José Mansur.
En radio La Red, José Mansur dijo que con él al mando, Godoy Cruz no hubiese descendido: "Me sorprende todo lo que dice el vicepresidente. Godoy Cruz no descendió por una persona, yo siempre elijo priorizar el grupo, en las buenas y en las malas. Por suerte tenemos un gran equipo y vamos a trabajar todos juntos por el club", devolvió Alejandro Chapini.
La relación entre ambos popes está rota desde hace tiempo pero la grieta se profundizó en las últimas horas con el divorcio político y la separación para presentarse en listas separadas: "Con José Mansur hoy no tenemos relación. La tuvimos durante todo el año, como debe ser pero hoy es nula", agregó el presidente.
La situación de Santino Andino y su futuro en Godoy Cruz
Alejandro Chapini también se refirió al presente de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz y los posibles sondeos de River Plate y del fútbol de Brasil: "José Mansur tiene relación con su representante. Si gana él, negociará él su futuro. Si gano yo, su representante deberá hablar con nosotros".
El panorama futbolístico de Godoy Cruz
"El entrenador ya está elegido pero no podemos decirlo hasta conocer el resultado en las elecciones. Queremos tener un mánager para que se sume a la estructura y sea nexo entre dirigentes, plantel y cuerpo técnico. Creo que quedó en claro que su figura es necesaria", agregó Alejandro Chapini.
El pedido de consejo y su relación con Daniel Oldrá
Por supuesto que durante la nota, el nombre de Daniel Oldrá saltó en la mesa: "Mansur dijo que el Gato se fue por mi culpa y no es verdad. El me llamó post Platense y me dijo que no quería continuar. Tenemos una gran relación y hasta le pedí su mirada sobre la elección de Omar Asad porque sabe mucho de fútbol y conoce el club de la mejor manera".