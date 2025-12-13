Cuánto cuesta alquilar un alojamiento en Pinamar para enero 2026

Alojamientos en Pinamar

En Airbnb hay multiples opciones para elegir. Un departamento luminoso y cómodo para dos personas, que incluye un jardín con plantas y cercado para tener privacidad, con un dormitorio y living cuesta USD$570 por siete noches de el 12 al 19 de enero de 2026. El alojamiento está ubicado en la localidad de Ostende, a solo cinco minutos en auto de la playa, y es perfecto para vacacionar, desconectar y disfrutar unos días de mar.

departamento en pinamar Este alojamiento cuesta USD$570 por siete noches. Imagen: Airbnb.

Otra opción es un departamento monoambiente ubicado en el tercer piso de un edificio en las cercanías de la vieja estación de micros, muy cerca del centro y a diez cuadras de la playa. Está equipado para dos personas, totalmente amoblado con cocina, baño completo con hidromasaje y piscina. La estadía durante siete noches cuesta USD$862, para dos huéspedes.

alojamiento en pinamar Este departamento en Pinamar cuesta USD$862 por siete noches. Imagen: Airbnb.

Por último, una opción más económica es alquilar una habitación en un chalet, es decir se arrienda el espacio de una propiedad más grande y se comparte espacios comunes como la cocina o el baño. En este caso, se puede alquilar una habitación con dos camas individuales y baño compartido, en una vivienda familiar que queda a seis cuadras del mar y diez del centro, en la zona del golf. El precio por siete noches cuesta USD$416.