Cuánto cuesta alquilar un alojamiento en Pinamar para enero 2026

Para planificar unas vacaciones en la playa hay que analizar un presupuesto realista que tenga en cuenta alojamiento, traslados, gastronomía, entretenimiento y algunos gastos extras. En este artículo investigamos cuánto cuesta alquilar un departamento en enero del 2026 en la Costa Atlántica, más precisamente en Pinamar.
Antes de hacer las definir para las vacaciones de verano, es imprescindible analizar con lupa cada gasto y su impacto en el presupuesto final, así no aparecen sorpresas incómodas en medio del relax.
El alojamiento es uno de los rubros centrales en los que deben pensar los viajeros. Pinamar tiene una extensa oferta que va desde departamentos y casas hasta hoteles y cabañas, ubicados en zonas céntricas como en los bosques o áreas más alejadas de la playa, por lo que hay opciones para todos los gustos.
Alojamientos en Pinamar
En Airbnb hay multiples opciones para elegir. Un departamento luminoso y cómodo para dos personas, que incluye un jardín con plantas y cercado para tener privacidad, con un dormitorio y living cuesta USD$570 por siete noches de el 12 al 19 de enero de 2026. El alojamiento está ubicado en la localidad de Ostende, a solo cinco minutos en auto de la playa, y es perfecto para vacacionar, desconectar y disfrutar unos días de mar.
Otra opción es un departamento monoambiente ubicado en el tercer piso de un edificio en las cercanías de la vieja estación de micros, muy cerca del centro y a diez cuadras de la playa. Está equipado para dos personas, totalmente amoblado con cocina, baño completo con hidromasaje y piscina. La estadía durante siete noches cuesta USD$862, para dos huéspedes.
Por último, una opción más económica es alquilar una habitación en un chalet, es decir se arrienda el espacio de una propiedad más grande y se comparte espacios comunes como la cocina o el baño. En este caso, se puede alquilar una habitación con dos camas individuales y baño compartido, en una vivienda familiar que queda a seis cuadras del mar y diez del centro, en la zona del golf. El precio por siete noches cuesta USD$416.