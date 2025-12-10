Guía básica para armar un viaje para tus próximas vacaciones

billetes argentinos Para establecer tu presupuesto puedes hacer un cuadro con diferentes categorías de gastos: transporte, comidas, alojamiento, actividades de ocio y más.

Sacar los vuelos

Para encontrar una buena oferta de vuelos, puedes seguir algunos trucos que ayudan. Existen buscadores para encontrar pasajes económicos: Skyscanner, Google Flights, Matrix itasoftware, Kayak, Kiwi, etc. Lo que está claro es que, cuanta más antelación, por norma general es mejor, así que olvidate de sacarlos a último momento.

Para encontrar ofertas atractivas no te centres en una fecha concreta, prueba con periodos flexibles (opción de "mes completo" o “mes más económico” en los buscadores). Normalmente, los vuelos suelen ser más caros en viernes y domingo, por ser viajes de fin de semana, así que prueba volar martes, miércoles o sábado.

conseguir vuelos con millas Saca los pasajes con tiempo de anticipación.

Investiga sobre el destino

Antes de reservar es importante investigar las festividades locales, las condiciones meteorológicas, y otros detalles. Muchos viajeros visitan el Caribe durante la temporada más económica (de junio a noviembre), pero es la época de huracanes, así que el riesgo de clima adverso es alto y podría arruinar tus días de playa. Este es un ejemplo, pero puede pasar con muchos destinos, así que si quieres un viaje inolvidable investiga un poco sobre el lugar al que te diriges.

Teniendo en cuenta estos consejos, puedes empezar a planificar tus próximas vacaciones en familia o con amigos.