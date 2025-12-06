La playa remota de Brasil que tiene arena blanca, aguas cristalinas y es poco concurrida

La playa está ubicada en el sur de la isla y solo se puede llegar caminando, lo que la convierte en una experiencia exclusiva para quienes buscan tranquilidad. Hay dos accesos principales, un sendero desde Pântano do Sul, más exigente y con subidas pronunciadas, y otro desde Matadeiro, más largo pero con vistas panorámicas que son un sueño.

Una vez allí, el visitante se encuentra con un escenario perfecto para relajarse, hacer trekking, tomar fotos y disfrutar del mar tranquilo sin multitudes. Además, detrás de la playa se encuentra una laguna natural, que completa un paisaje único y ofrece un espacio ideal para refrescarse en aguas más calmas.

Lagoinha do Leste En Lagoinha do Leste muchos locales practican surf y otras actividades acuáticas.

Los viajeros que buscan aventura, tienen la posibilidad de subir el Morro da Coroa, un mirador que regala una vista impresionante de toda la bahía. Es una actividad perfecta para disfrutar de un día intensamente natural, lejos del ruido y rodeado únicamente por la belleza del paisaje.

Si vas a visitar esta playa de difícil acceso, lo ideal es alojarse en barrios cercanos de Florianópolis, como Pântano do Sul, Armação o Campeche, que son puntos de partida para llegar hasta el sendero que lleva a Lagoinha do Leste. Sino puedes llegar contratando paseos en barco, por el día.