Diego Costarelli defendió en Brasil su objetivo de involucrar a las comunas en políticas de seguridad

diego costarelli en brasil Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Diego Costarelli en Brasil

El intendente Diego Costarelli contó que "presentamos el modelo de seguridad de Godoy Cruz, reconocido como un caso de éxito en América Latina. Expusimos cómo la inteligencia artificial y el sistema de alarmas comunitarias se consolidan como herramientas claves para prevenir, anticipar y actuar".

Con resultados concretos demostramos la capacidad de los gobiernos locales para contribuir a la seguridad ciudadana. Una pieza central es nuestro programa Godoy Cruz + Policía, basado en un esquema de policiamiento por cuadrantes

"Diez vehículos de última generación, adquiridos por el municipio, recorren las zonas más conflictivas en coordinación con la Policía de Mendoza. El modelo de Godoy Cruz confirma que la seguridad se construye con tecnología, decisión política, colaboración entre instituciones y participación activa de la comunidad", agregó el dirigente radical.

Costarelli enfatizó que, aunque la seguridad "es primariamente una responsabilidad provincial en Argentina, el municipio decidió asumir un rol activo. Por lo tanto, logró profundizar una estrategia de cooperación interjurisdiccional con el gobierno provincial, para abordar el desafío de la seguridad".l

diego costarelli en brasil1 Los concurrentes a la disertación de Diego Costarelli en Brasil. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

El modelo de seguridad ciudadana de Godoy Cruz

Diego Costarelli destacó los principales puntos implementados en el área de seguridad en Godoy Cruz:

Evidencia y derechos humanos. Se prioriza la evidencia, el respeto a los derechos humanos y la participación comunitaria activa. Así, las políticas públicas se diseñan con una estrategia de adopción y adaptación de experiencias exitosas de otros lugares. De manera tal que, se evalúan resultados y se corrige el rumbo cuando es necesario.

Prevención y empoderamiento ciudadano. En este sentido, la estrategia prioriza la prevención, el empoderamiento colectivo, y la colaboración, evitando los enfoques punitivos tradicionales. Es que, la mejor política de seguridad es la que transforma el entorno urbano y fortalece el vínculo entre la comunidad y los representantes locales. Esto incluye la recuperación de espacios públicos, iluminación de calles y diálogo permanente con la ciudadanía.

Tecnología y participación: pilares de la seguridad

En cuanto al sistema de alerta comunitaria Godoy Cruz ya cuenta con más de 700 centrales distribuidas en el departamento. Ya cuenta con 17.500 usuarios.