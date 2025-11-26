Godoy Cruz entregó casas a 80 familias del barrio Urundel y avanzó en su transformación urbana

En el acto Costarelli: "Cada vez que una familia accede a su casa propia, se transforma la vida de toda una comunidad. No estamos solo entregando viviendas, estamos generando oportunidades y futuro para los vecinos".

Godoy Cruz avanza en un importante cambio en la comuna

La relocalización de todas estas familias implicó la demolición del antiguo barrio Urundel. De esta manera se liberó terreno y se abrió espacio a una nueva planificación urbana.

El municipio de Godoy Cruz subrayó que no se trata solo de entregar viviendas nuevas, sino de promover una transformación estructural con barrios regularizados, urbanizados y con acceso a servicios básicos.

Godoy Cruz entrega de viviendas Diego Costarelli Hebe Casado 2 Las nuevas viviendas entregadas en Godoy Cruz están ubicadas en el antiguo asentamiento Urundel. Foto: Municipalidad Godoy Cruz

Además, los nuevos adjudicatarios recibieron las llaves de sus nuevos hogares, un libro del recordado Quino y una guía con recomendaciones para el uso y mantenimiento de la vivienda, con lo que buscan reforzar el sentido de pertenencia y la responsabilidad comunitaria.

De esta manera Godoy Cruz consolida un plan integral de erradicación de asentamientos informales, en coordinación con el gobierno provincial y el IPV para mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas.