Alquileres en Mendoza: departamentos a 400 mil pesos en Capital, Godoy Cruz y Maipú

La provincia de Mendoza tiene grandes alternativas de casas y departamentos para alquilar, y la tendencia muestra que la gente que tiene que mudarse, opta por 3 departamentos en puntual: Capital, Godoy Cruz y Maipú. Las ofertas de inmuebles varían notablemente en cuanto a servicios, pero también hay una marcada distinción en el valor de la mensualidad.
Estos 3 departamentos son los más buscados a la hora de mudarse en el Gran Mendoza, y hay prioridad por aquellas opciones que no superen los 400 mil pesos
Para muchas personas, las prioridades centrales a la hora de alquilar apuntan puntualmente a lo que son los servicios que brinda la casa o el departamento, como puede ser cochera o seguridad, pero otros se centran en el valor de la mensualidad. Hay alternativas muy interesantes en Mendoza, que logran conjugar los servicios y el precio, en los 3 principales departamentos.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 500 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. Tiene una superficie total de 45m2, está ubicado en Luzuriaga, es perfecto para una sola persona, tiene 2 ambientes y no cuenta con gastos de expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $470.000. No se encontró una opción más económica.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 35m2, está ubicado en el barrio Bombal, tiene cochera y tiene expensas de 24 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $390.000.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene 48 m2 de espacio, no permite tener mascota y está en gran estado, cuenta con expensas de 39 mil pesos y tiene 2 ambientes.
El valor del alquiler del departamento es de $395.000.