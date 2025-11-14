Alquileres en Mendoza: departamentos a menos de 450 mil pesos en Capital

Los precios de alquileres de departamentos no se comparan con el de viviendas, a pesar de las notables diferencias de servicios y comodidades que ofrecen las casas. En la provincia de Mendoza, muchos buscan mudarse especialmente a la capital, es por eso que buscan inmuebles que se encuentren en esta zona, especialmente, aunque no dejan de lado el precio mensual a pagar.
Mientras algunos buscan departamentos que tengan balcón, cochera, u alguna comodidad en particular, otros se enfocan especialmente en la zona y el valor del inmueble para considerarlo como opción para alquilar. La demanda demuestra que la capital de Mendoza es la más buscada, y hay opciones con valores que no resultan una locura, con departamentos en grandes condiciones.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 450 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en 2.ª Sección
Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 50m2, es negocio directo con el dueño del inmueble, tiene 3 ambientes y cuenta con expensas de 140 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $450.000.
Departamento en 4ta oeste
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 55m2, acepta mascotas, no está amoblado y no cuenta con expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $450.000.
Departamento en Bombal
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Tiene una antigüedad de 20 años y está en gran estado, está amoblado, cerca de Casa de Gobierno.
El valor del alquiler del departamento es de $450.000.