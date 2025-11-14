Alquileres en Mendoza: departamentos a menos de 450 mil pesos en Capital

En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 450 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en 2.ª Sección

Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 50m2, es negocio directo con el dueño del inmueble, tiene 3 ambientes y cuenta con expensas de 140 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $450.000.

Departamento en 4ta oeste

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 55m2, acepta mascotas, no está amoblado y no cuenta con expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $450.000.

Departamento en Bombal

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Tiene una antigüedad de 20 años y está en gran estado, está amoblado, cerca de Casa de Gobierno.

El valor del alquiler del departamento es de $450.000.