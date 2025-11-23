El maquillaje ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, pasando de una estética de piel perfecta y alta cobertura a tendencias más naturales y enfocadas en el cuidado de la piel y la inclusión. Actualmente, son miles las posibilidades que puede ofrecer, dejando entrever los rasgos de la personalidad de cada uno.
Adiós a los párpados caídos: el maquillaje que es tendencia y rejuvenece la mirada
El párpado caído puede ser disimulado con un sencillo maquillaje que está en tendencia. Descubre cómo realizarlo, en la nota
En todo este contexto, hay una tendencia que comienza a asomar y se utiliza más precisamente para rejuvenecer los párpados caídos. El secreto de este maquillaje está en las sombras, que lo disimulará por completo.
El maquillaje con el que puedes disimular el párpado caído
Una de las cuestiones más demandadas es el hecho de saber cómo maquillar un párpado caído correctamente. Y es que, aunque en realidad no tiene ningún misterio, es cierto que las sombras se pueden perder si no sabes dónde es mejor colocarlas.
A la hora de realizar este maquillaje, queda claro que con este método no importan los productos que utilices y la línea de colores que quieras seguir, sino que es muy importante la técnica a realizar.
Jugar con las diferentes intensidades es precisamente la forma en la que puedas crear el efecto óptico en el que tu ojo parece más grande de lo que en realidad es. Para empezar, debes aplicar una sombra clarita por todo el párpado móvil, es decir, en la almendra de los ojos.
De esta forma, al abrir y cerrar los ojos se verá esta zona clara. A continuación, tomarás una sombra en un tono medio, un poco más oscuro que el anterior, y con una brocha pequeña la colocarás en la esquina exterior del ojo, siempre con movimientos hacia afuera.
Crea una línea falsa para embellecer tu mirada
Con un color neutro medio y con una brocha de difuminar, deberás aplicar el pigmento justo un pelín por encima de la zona en la que cae tu párpado. De esta manera, crearás una línea falsa por encima, siendo esta parte del maquillaje la más importante.
Después, con una sombra en color negro o café, pinta una raya pegada a las pestañas superiores y llévala hacia la esquina, creando un eyeliner. Por último, aplica sombra negra en la línea inferior de pestañas, sin llegar a las esquinas y profundizando en el centro, y bien de máscara para terminar de abrir la mirada.