Adiós a los párpados caídos: el maquillaje que es tendencia y rejuvenece la mirada

A la hora de realizar este maquillaje, queda claro que con este método no importan los productos que utilices y la línea de colores que quieras seguir, sino que es muy importante la técnica a realizar.

Jugar con las diferentes intensidades es precisamente la forma en la que puedas crear el efecto óptico en el que tu ojo parece más grande de lo que en realidad es. Para empezar, debes aplicar una sombra clarita por todo el párpado móvil, es decir, en la almendra de los ojos.

Maquillaje de ojos con delineador.jpg Con este maquillaje, puedes cambiar tu mirada.

De esta forma, al abrir y cerrar los ojos se verá esta zona clara. A continuación, tomarás una sombra en un tono medio, un poco más oscuro que el anterior, y con una brocha pequeña la colocarás en la esquina exterior del ojo, siempre con movimientos hacia afuera.

Crea una línea falsa para embellecer tu mirada

Con un color neutro medio y con una brocha de difuminar, deberás aplicar el pigmento justo un pelín por encima de la zona en la que cae tu párpado. De esta manera, crearás una línea falsa por encima, siendo esta parte del maquillaje la más importante.

Después, con una sombra en color negro o café, pinta una raya pegada a las pestañas superiores y llévala hacia la esquina, creando un eyeliner. Por último, aplica sombra negra en la línea inferior de pestañas, sin llegar a las esquinas y profundizando en el centro, y bien de máscara para terminar de abrir la mirada.