Cómo ahorrar combustible en viajes largos: consejos para no sufrir las vacaciones

Son muchas las personas que no pueden irse de vacaciones debido a la falta de ingresos y el alto costo de vida, lo que incluye el combustible, afectando la capacidad de viajar, incluso para estancias cortas.

Consejos para ahorrar combustible en viajes largos

Para ahorrar combustible en viajes largos, mantén una velocidad constante, planea la ruta para evitar tráfico, revisa la presión de los neumáticos, reduce el peso y usa el aire acondicionado con moderación, entre algunos de los consejos más destacados. En el momento de preparación, debes seguir los pasos que se muestran a continuación: