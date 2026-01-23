A la hora de salir de vacaciones, uno de los problemas o las trabas que puede surgir es el gasto del combustible. Sin embargo, con una serie de recomendaciones por parte de los expertos, puedes lograr amortizar el consumo del mismo.
Cómo ahorrar combustible en viajes largos: consejos para no sufrir las vacaciones
Para que el combustible no sea un problema en tu viaje, puedes seguir una serie de recomendaciones. Todos los detalles, en la nota
Son muchas las personas que no pueden irse de vacaciones debido a la falta de ingresos y el alto costo de vida, lo que incluye el combustible, afectando la capacidad de viajar, incluso para estancias cortas.
Consejos para ahorrar combustible en viajes largos
Para ahorrar combustible en viajes largos, mantén una velocidad constante, planea la ruta para evitar tráfico, revisa la presión de los neumáticos, reduce el peso y usa el aire acondicionado con moderación, entre algunos de los consejos más destacados. En el momento de preparación, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Revisa los neumáticos: asegurate de que tengan la presión correcta para reducir la resistencia al rodamiento.
- Planifica la ruta: usa apps como Google Maps para encontrar rutas con menos tráfico y desvíos.
- Reduce peso innecesario: quita del coche objetos que no necesites para disminuir la carga.
- Mantenimiento: un motor bien afinado consume menos. Considera usar combustible de calidad superior si tu motor lo acepta.
Pero no todo se resume al momento previo al viaje, sino que también puedes seguir algunos pasos claves en plena ruta:
- Velocidad constante: mentén una velocidad uniforme en autopista, evitando aceleraciones y frenazos bruscos.
- Anticipa el tráfico: mira lejos para prever semáforos, atascos o curvas, y así evitar frenar bruscamente.
- Usa marchas largas: conduce en marchas altas cuando sea posible para reducir revoluciones.
- Usa el freno motor: en descensos, suelta el acelerador y usa las marchas bajas para desacelerar, no solo el freno.
- Aire acondicionado: úsalo lo justo y necesario, y mantén las ventanas cerradas si lo usas.
- Evita ralentí excesivo: apaga el motor si vas a estar detenido por mucho tiempo.
Kit de seguridad: qué se necesita para salir a la ruta en 2026
- Matafuegos: de carga vigente y tipo ABC, con precinto y tarjeta de control.
- Balizas portátiles: dos unidades, para señalizar el vehículo inmovilizado.
- Botiquín de primeros auxilios: con elementos básicos para curaciones.
- Chaleco reflectante: para visibilidad si tienes que bajar del auto.