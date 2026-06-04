La suiza Mercuria, que opera las estaciones de servicio Shell, firmó la compra de Raízen en el país

estaciones de servicio shell Raízen confirmó la venta de Shell en la Argentina. Foto: gentileza

Shell, segundo en el mercado de despachos de combustibles

En el país, la compradora, Mercuria, es socia mayoritaria de Integra Capital el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources.

Fuentes del sector energético aseguraron a El Cronista que en la operación también participarían Edenor -cuyos dueños son Manzano junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti- y José Luis Manzano a título personal.

“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”, dijo la empresa en un comunicado.

Por su lado, Brian Faik, director global de Inversiones de Mercuria, señaló: “Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad para los empleados, clientes, proveedores y socios, al mismo tiempo que invertimos de manera responsable en el desarrollo futuro de la plataforma”.

Shell en la Argentina tiene el 19% del mercado de despachos de combustibles con sus estaciones de servicio y es el segundo jugador detrás de YPF.

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 9: (ARCHIVO) La petrolera angloholandesa Shell analiza vender las 600 estaciones de servicio que tiene en la Argentina, y las plantas de refinación, aunque no las de exploración. Foto NA: DAMIAN DOPACIOzzzz Shell es el segundo jugador detrás de YPF en el mercado de venta de combustibles en estaciones de servicio. Foto: archivo

Detalles de la operación

Los activos que entran en la venta son, además de las estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

El valor de U$S1.420 millones está sujeto a los ajustes habituales de precio de compra -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación-.

El cierre de la transacción está previsto para antes de mediados de 2027 y requerirá las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Quién es Mercuria

Mercuria es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países a lo largo de 5 continentes, y genera ingresos superiores a los U$S140.000 millones.

Mercuria participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales.

La compañía es reconocida por su fuerte enfoque en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la excelencia operativa y su compromiso con el apoyo a la seguridad energética global a través de inversiones en soluciones energéticas.

Sus actividades en Sudamérica y América Latina abarcan desde México y Panamá, en el norte, hasta Argentina, en el sur. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.