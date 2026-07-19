Calculan que los argentinos que viajaron sobre la hora a la final demandaron US$58 millones de divisas

Banderazo de los argentinos en Nueva York. Una marea celeste y blanca para acompañar a la Selección.

La odisea no solo implicó conseguir pasajes aéreos, sino también enfrentar los precios de un mercado de entradas virtualmente agotado. Bajo el sistema de “Dynamic Pricing” (precios dinámicos) implementado por la FIFA, los valores oficiales fluctúan según la demanda, de forma similar a las tarifas de los hoteles.

Actualmente, en la cuenta regresiva para el inicio del partido, el “precio de equilibrio” para las ubicaciones más económicas en el mercado secundario y de reventa oficial oscila entre los US$7.000 y más de US$10.000.

El cálculo sobre los argentinos que viajaron a Estados Unidos

La consultora planteó tres posibles situaciones de acuerdo a la cantidad de argentinos que ingresaron al estadio.

Escenario bajo: un 8% de presencia argentina (6.600 personas), con 3.000 viajeros de último momento.

Escenario central: un 12% de hinchas (9.900 personas), donde los “incrementales” sumarían 4.500.

Escenario alto: un 16% de participación (13.200 argentinos), elevando a 5.900 el número de viajeros que volaron sobre la hora.

El informe señaló que “estos porcentajes reflejan que una parte importante de las localidades está vendida o asignada a la FIFA, a los sponsors, a las federaciones, a compradores corporativos, a clientes (neutrales o no) que ya tenían comprada su plaza”.