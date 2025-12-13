Flamengo venció al Pyramids y jugará con el PSG la final de la Copa Intercontinental de la FIFA

Flamengo le ganó 2 a 0 al Pyramids de Egipto y avanzó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA en la que espera el PSG, campeón de Europa.
Flamengo le ganó 2 a 0 al Pyramids de Egipto y avanzó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA en la que espera el PSG, campeón de Europa.
Leo Pereira y Danilo, uno en cada tiempo, marcaron los goles del conjunto brasileño que jugará otra final Intercontinental como le que le ganó en 1981 al Liverpool inglés, en Japón.
En Qatar y con Agustín Rossi de titular, el campeón de la Copa Libertadores fue claramente superior, sumó otro título (la denominada Copa Challenger) y buscará cerrar el 2025 venciendo nada menos que al campeón europeo que este sábado visitó al Metz por la Ligue 1 de Francia.
La Copa Intercontinental de la FIFA tiene nueva denominación y formato desde que este año empezó a jugarse el Mundial de Clubes.
Flamengo venció este sábado al Pyramids avanzó a la final de la Copa Intercontinental y se quedó con la Copa Challenger.
La final de la Copa Intercontinental será entonces entre el campeón de la Copa Libertadores y el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente gracias a su histórica consagración en la Champions League europea.
El encuentro cumbre tendrá lugar el próximo miércoles 17 a las 14 hora argentina, en el Ahmad Bin Ali stadium de Rayán y con TV en vivo por DSports.
La Copa Intercontinental de la FIFA 2025