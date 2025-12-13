Inicio Ovación Fútbol Flamengo
Flamengo venció al Pyramids y jugará con el PSG la final de la Copa Intercontinental de la FIFA

Flamengo le ganó al Pyramids de Egipto y avanzó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA en la que espera el PSG, campeón de Europa.

Flamengo ganó sin sobresaltos.

Flamengo le ganó 2 a 0 al Pyramids de Egipto y avanzó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA en la que espera el PSG, campeón de Europa.

Leo Pereira y Danilo, uno en cada tiempo, marcaron los goles del conjunto brasileño que jugará otra final Intercontinental como le que le ganó en 1981 al Liverpool inglés, en Japón.

En Qatar y con Agustín Rossi de titular, el campeón de la Copa Libertadores fue claramente superior, sumó otro título (la denominada Copa Challenger) y buscará cerrar el 2025 venciendo nada menos que al campeón europeo que este sábado visitó al Metz por la Ligue 1 de Francia.

La Copa Intercontinental de la FIFA tiene nueva denominación y formato desde que este año empezó a jugarse el Mundial de Clubes.

La Copa Intercontinental de la FIFA

Flamengo venció este sábado al Pyramids avanzó a la final de la Copa Intercontinental y se quedó con la Copa Challenger.

La final de la Copa Intercontinental será entonces entre el campeón de la Copa Libertadores y el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente gracias a su histórica consagración en la Champions League europea.

El encuentro cumbre tendrá lugar el próximo miércoles 17 a las 14 hora argentina, en el Ahmad Bin Ali stadium de Rayán y con TV en vivo por DSports.

La Copa Intercontinental de la FIFA 2025

  • 14/9 Eliminatoria África-Asia-Pacífico: Pyramids 3 - Auckland City 0 (en El Cairo)
  • 23/9 Copa África-Asia-Pacífico: Al Ahly 1 - Pyramids 3 (en Jeddah)
  • 10/12 Derbi de las Américas: Flamengo 2 - Cruz Azul 1 (en Rayán)
  • 13/12 Copa Challenger: Flamengo 2 - Pyramids 0 (en Rayán)
  • 17/12 Copa Intercontinental: Flamengo vs. PSG (en Rayán)

