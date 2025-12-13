Flamengo venció al Pyramids y jugará con el PSG la final de la Copa Intercontinental de la FIFA

Embed - ¡#FLAMENGO SE PONE en VENTAJA ante #PYRAMIDS gracias a #PEREIRA!

La Copa Intercontinental de la FIFA tiene nueva denominación y formato desde que este año empezó a jugarse el Mundial de Clubes.

Embed - ¡OTRA PELOTA PARADA, OTRO GOL de #FLAMENGO! LE SACA 2 de DIFERENCIA a #PYRAMIDS

Flamengo venció este sábado al Pyramids avanzó a la final de la Copa Intercontinental y se quedó con la Copa Challenger.

La final de la Copa Intercontinental será entonces entre el campeón de la Copa Libertadores y el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente gracias a su histórica consagración en la Champions League europea.

El encuentro cumbre tendrá lugar el próximo miércoles 17 a las 14 hora argentina, en el Ahmad Bin Ali stadium de Rayán y con TV en vivo por DSports.

La Copa Intercontinental de la FIFA 2025