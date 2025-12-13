Baños pequeños: trucos low cost que duplican tu espacio sin reformas y que funcionan

baños arquitectura 2 Para que tu baños se vea más grande, usar una paleta de colores claros y neutros ayuda a tener sensación de mayor espacio.

Almacenamiento creativo y colores claros

En un baño pequeño, cada centímetro cuenta. Usar almacenamiento vertical, como estantes flotantes o gabinetes altos, libera el piso y reduce el desorden visual, logrando una sensación de mayor amplitud.

Otra estrategia simple y económica es apostar por paletas de colores claras. Las paredes blancas o tonos neutros reflejan mejor la luz, mientras que los accesorios en colores suaves aportan cohesión sin recargar el espacio.

baños arquitectura 4 El uso de mamparas de vidrio sirve para no recargar el espacio y la arquitectura.

Pequeños detalles como cambiar a puertas correderas en lugar de batientes o instalar lavamanos colgantes también ayudan a liberar espacio físico y visual sin una reforma completa.

Accesorios y trucos low cost

No todo se trata de estructura: los accesorios pueden transformar un baño sin obras. Estanterías adhesivas, barras de toalla que aprovechen esquinas, y hasta muebles reutilizados pueden sumar funcionalidad sin gastar mucho dinero.

Incluso técnicas simples como pintar con colores claros hasta el techo o instalar puertas de ducha transparentes pueden duplicar la percepción de espacio sin obras.