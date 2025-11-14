Inicio Sociedad Espejo
Hogar

El tipo de espejo ideal para tu casa: decora, agranda los espacios, atrae luz y mejora la energía

Los espejos se han puesto muy de moda para la decoración del hogar, pero hay uno en particular que mejora cualquier rincón

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El tipo de espejo ideal para tu casa: decora, agranda los espacios, atrae luz y mejora la energía

El tipo de espejo ideal para tu casa: decora, agranda los espacios, atrae luz y mejora la energía

Los espejos son aliados clave en la decoración moderna. Hay muchas formas y tipos de ellos; sin embargo, hay uno que está de moda y realmente mejora cualquier espacio. Descubrí qué tipo elegir para transformar tus ambientes, potenciar la luz natural y mejorar la energía del hogar.

Los espejos dejaron de ser solo un objeto funcional para convertirse en un recurso infaltable en la decoración moderna. Bien ubicados y correctamente seleccionados, pueden agrandar visualmente los espacios, multiplicar la luz natural y hasta armonizar la energía del hogar, según el feng shui. Pero no todos los espejos funcionan igual. Elegir el tipo correcto puede cambiar por completo la sensación de cualquier ambiente.

¿Cuál es el espejo ideal para decorar mi hogar?

espejos para el hogar (1)
Los espejos son elementos clave en el Feng shui para neutralizar los aspectos negativos que pueda tener un espacio.

Los espejos son elementos clave en el Feng shui para neutralizar los aspectos negativos que pueda tener un espacio.

Esta tendencia de los espejos nunca pasan de moda, por lo que es una inversión que podrás amortizar a largo plazo, por eso es recomendable comprar un espejo de calidad que te perdure en el tiempo, y fabricado con materiales que no se deformen o se deterioren. En este sentido, estos son los tipos ideales según lo que desees:

Los espejos grandes: perfectos para ampliar ambientes

Si buscás que una habitación pequeña luzca más amplia, el espejo ideal es uno de gran tamaño, preferentemente de cuerpo entero o con formato rectangular. Estos modelos generan un “efecto ventana” que duplica la percepción del espacio. Son ideales para pasillos, livings chicos o dormitorios con poca superficie.

Espejos redondos: suavizan y armonizan la energía

Los espejos redondos u ovalados son los preferidos del feng shui porque ayudan a equilibrar la energía de la casa. Sus bordes suaves aportan fluidez y una sensación más cálida. Son perfectos para recibidores, encima de muebles de apoyo o en paredes donde la decoración necesita un toque más armonioso.

espejos para el hogar (2)
Los espejos son una de las soluciones m&aacute;s utilizadas para corregir lo que se llama 'ausencias' en los planos irregulares en forma de L o U.

Los espejos son una de las soluciones más utilizadas para corregir lo que se llama 'ausencias' en los planos irregulares en forma de L o U.

Espejos con marco de madera o metal: el toque estético

Los marcos de madera clara aportan calidez y un estilo natural. Los de metal, sin embargo, dan un estilo moderno e incluso elegante. La elección dependerá del efecto visual que quieras lograr y del resto de la decoración.

Espejos estratégicos para atraer luz

Si tu casa tiene poca luz natural, una de las mejores soluciones es colocar un espejo frente o casi frente a una ventana. Esto permite reflejar la claridad y expandirlo por toda la habitación. También funcionan muy bien los espejos colocados detrás de lámparas, ya que potencian su efecto luminoso.

Aunque los espejos son grandes aliados para la decoración en el hogar, es importante que tengas en cuenta y evites ciertos errores:

  • Nunca coloques los espejos frente a la cama, ya que puede afectar la calidad del descanso.
  • Evitá que reflejen zonas desordenadas o puertas del baño.
  • No uses espejos muy pequeños en paredes grandes, ya que se “pierden” visualmente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar