El tipo de espejo ideal para tu casa: decora, agranda los espacios, atrae luz y mejora la energía

Los espejos grandes: perfectos para ampliar ambientes

Si buscás que una habitación pequeña luzca más amplia, el espejo ideal es uno de gran tamaño, preferentemente de cuerpo entero o con formato rectangular. Estos modelos generan un “efecto ventana” que duplica la percepción del espacio. Son ideales para pasillos, livings chicos o dormitorios con poca superficie.

Espejos redondos: suavizan y armonizan la energía

Los espejos redondos u ovalados son los preferidos del feng shui porque ayudan a equilibrar la energía de la casa. Sus bordes suaves aportan fluidez y una sensación más cálida. Son perfectos para recibidores, encima de muebles de apoyo o en paredes donde la decoración necesita un toque más armonioso.

espejos para el hogar (2) Los espejos son una de las soluciones más utilizadas para corregir lo que se llama 'ausencias' en los planos irregulares en forma de L o U.

Espejos con marco de madera o metal: el toque estético

Los marcos de madera clara aportan calidez y un estilo natural. Los de metal, sin embargo, dan un estilo moderno e incluso elegante. La elección dependerá del efecto visual que quieras lograr y del resto de la decoración.

Espejos estratégicos para atraer luz

Si tu casa tiene poca luz natural, una de las mejores soluciones es colocar un espejo frente o casi frente a una ventana. Esto permite reflejar la claridad y expandirlo por toda la habitación. También funcionan muy bien los espejos colocados detrás de lámparas, ya que potencian su efecto luminoso.

Aunque los espejos son grandes aliados para la decoración en el hogar, es importante que tengas en cuenta y evites ciertos errores: