El tipo de espejo ideal para tu casa: decora, agranda los espacios, atrae luz y mejora la energía

Los espejos son aliados clave en la decoración moderna. Hay muchas formas y tipos de ellos; sin embargo, hay uno que está de moda y realmente mejora cualquier espacio. Descubrí qué tipo elegir para transformar tus ambientes, potenciar la luz natural y mejorar la energía del hogar.
Los espejos dejaron de ser solo un objeto funcional para convertirse en un recurso infaltable en la decoración moderna. Bien ubicados y correctamente seleccionados, pueden agrandar visualmente los espacios, multiplicar la luz natural y hasta armonizar la energía del hogar, según el feng shui. Pero no todos los espejos funcionan igual. Elegir el tipo correcto puede cambiar por completo la sensación de cualquier ambiente.
¿Cuál es el espejo ideal para decorar mi hogar?
Esta tendencia de los espejos nunca pasan de moda, por lo que es una inversión que podrás amortizar a largo plazo, por eso es recomendable comprar un espejo de calidad que te perdure en el tiempo, y fabricado con materiales que no se deformen o se deterioren. En este sentido, estos son los tipos ideales según lo que desees:
Los espejos grandes: perfectos para ampliar ambientes
Si buscás que una habitación pequeña luzca más amplia, el espejo ideal es uno de gran tamaño, preferentemente de cuerpo entero o con formato rectangular. Estos modelos generan un “efecto ventana” que duplica la percepción del espacio. Son ideales para pasillos, livings chicos o dormitorios con poca superficie.
Espejos redondos: suavizan y armonizan la energía
Los espejos redondos u ovalados son los preferidos del feng shui porque ayudan a equilibrar la energía de la casa. Sus bordes suaves aportan fluidez y una sensación más cálida. Son perfectos para recibidores, encima de muebles de apoyo o en paredes donde la decoración necesita un toque más armonioso.
Espejos con marco de madera o metal: el toque estético
Los marcos de madera clara aportan calidez y un estilo natural. Los de metal, sin embargo, dan un estilo moderno e incluso elegante. La elección dependerá del efecto visual que quieras lograr y del resto de la decoración.
Espejos estratégicos para atraer luz
Si tu casa tiene poca luz natural, una de las mejores soluciones es colocar un espejo frente o casi frente a una ventana. Esto permite reflejar la claridad y expandirlo por toda la habitación. También funcionan muy bien los espejos colocados detrás de lámparas, ya que potencian su efecto luminoso.
Aunque los espejos son grandes aliados para la decoración en el hogar, es importante que tengas en cuenta y evites ciertos errores:
- Nunca coloques los espejos frente a la cama, ya que puede afectar la calidad del descanso.
- Evitá que reflejen zonas desordenadas o puertas del baño.
- No uses espejos muy pequeños en paredes grandes, ya que se “pierden” visualmente.