Qué pasa si se rompe un espejo en casa y qué hay que hacer para evitar la mala suerte

El espejo es una “puerta energética” que refleja no solo la imagen, sino también todo lo que no vemos. Parte del alma o de la energía del hogar, sombras, entre muchas cosas más. Por eso, su ruptura puede interpretarse como una señal de cambio, liberación o quiebre de algo que ya no debía permanecer.

Por otro lado, dicen las antiguas leyendas, si esto ocurre en nuestro hogar y no actuamos de inmediato, hará que se propague las energías estancadas interrumpiendo el flujo de vibración positiva.

¿Qué hacer si se rompe un espejo?

Más allá de creencias, hay pasos concretos y simbólicos que muchas personas creyentes siguen al tener un espejo roto en casa:

Espejo roto (2).jpg En muchas culturas se cree que romper un espejo es sinónimo de mala suerte y almas perdidas

Primero recoge los pedazos con guantes y barré cuidadosamente. Usa cinta adhesiva para levantar trozos pequeños.

No lo dejes mucho tiempo roto en el ambiente, especialmente si está colgado o en contacto con otros objetos.

Coloca los restos en una bolsa separada, envueltos en papel o tela, para evitar accidentes.

Algunas tradiciones recomiendan enterrarlos lejos de casa como forma de “romper” la mala energía.

Pasar un incienso o sahumar el espacio para limpiar la energía tras el incidente.

Reemplazar el espejo por uno nuevo, con intención de renovación y buena energía.

No mirar tu reflejo en un espejo roto: según algunas creencias, esto puede amplificar el efecto negativo.

Romper un espejo también puede tener un impacto emocional, especialmente si la persona está atravesando una etapa de estrés, conflicto o ansiedad.