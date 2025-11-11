Adiós a la alfombra en el living de casa: la tendencia que se impone para reemplazarla

Los avances tecnológicos permiten que los pisos de vinilo imiten de forma muy realista una amplia gama de materiales, como madera, cerámica, porcelanato, mármol y cemento alisado, con diversas texturas y colores.

A diferencia de la alfombra, o de los pisos laminados, los vinílicos son 100% resistentes al agua y la humedad, lo que los convierte en una opción excelente para distintos puntos de casa.

Muchos pisos de vinilo cuentan con sistemas de instalación sencillos, como el sistema de clic o las opciones autoadhesivas, que permiten una colocación rápida, a menudo sin necesidad de retirar el piso existente.

tendencia, pisos Los pisos de vinilo son tendencia en el mundo de la decoración.

Este tipo de tendencia viene en una amplia variedad de diseños y colores, lo que permite personalizar el espacio con un aspecto elegante y moderno. ¿Estás listo para decirle adiós a la alfombra de casa?

Qué evitar a la hora de limpiar pisos de vinilo

Si vas a limpiar pisos de vinilo en tu casa, será mejor que sigas los consejos que se muestran a continuación para hacerlo de una manera adecuada: