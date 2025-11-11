Adiós a la alfombra en el living de casa: la tendencia que se impone para reemplazarla

Durante años, las alfombras han sido un elemento imprescindible en la decoración del living del hogar. Sin embargo, la llegada de una nueva tendencia puede dejarla absolutamente sin uso. Se trata de los pisos de vinilo, que poco a poco comienzan a imponerse en los distintos hogares.
Las alfombras han dejado de usarse para la decoración en algunos hogares por tendencias minimalistas, que priorizan la amplitud y la sensación de limpieza, o por la popularidad de otros revestimientos como este.
Pisos de vinilo, la tendencia que puede reemplazar a la alfombra en las casas
Los pisos de vinilo son una tendencia creciente en el mundo de la decoración debido a una combinación de atractivo estético, funcionalidad y practicidad.
Los avances tecnológicos permiten que los pisos de vinilo imiten de forma muy realista una amplia gama de materiales, como madera, cerámica, porcelanato, mármol y cemento alisado, con diversas texturas y colores.
A diferencia de la alfombra, o de los pisos laminados, los vinílicos son 100% resistentes al agua y la humedad, lo que los convierte en una opción excelente para distintos puntos de casa.
Muchos pisos de vinilo cuentan con sistemas de instalación sencillos, como el sistema de clic o las opciones autoadhesivas, que permiten una colocación rápida, a menudo sin necesidad de retirar el piso existente.
Este tipo de tendencia viene en una amplia variedad de diseños y colores, lo que permite personalizar el espacio con un aspecto elegante y moderno. ¿Estás listo para decirle adiós a la alfombra de casa?
Qué evitar a la hora de limpiar pisos de vinilo
Si vas a limpiar pisos de vinilo en tu casa, será mejor que sigas los consejos que se muestran a continuación para hacerlo de una manera adecuada:
- Productos abrasivos: no uses limpiadores en polvo o estropajos abrasivos.
- Exceso de agua: evita trapear con demasiada agua, ya que no es necesario y puede causar daños.
- Limpiadores fuertes: no uses limpiadores con amoníaco o cloro, ya que pueden decolorar el suelo.
- Otros: evita ceras, disolventes, limpiadores de vapor y cepillos de cerdas duras.