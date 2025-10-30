La decoración del hogar se renueva constantemente, y una de las tendencias más fuertes de este año está inspirada en el pasado: las molduras en las paredes. Este detalle clásico, que alguna vez fue símbolo de elegancia y sofisticación, hoy se reinventa con un toque moderno y accesible.
La nueva tendencia en paredes que le dará una nueva cara a tu hogar: de qué se trata
De vez en cuando el hogar necesita una remodelación, por eso unas de las opciones más usadas es implementar una nueva tendencia en las paredes
Tener una casa moderna no siempre significa gastar miles de pesos en reformas o contratar especialistas. Existen trucos sencillos y económicos que pueden darle un aire completamente nuevo a cualquier espacio del hogar sin necesidad de obras complicadas. Y lo mejor es que puedes hacerlo con un simple objeto.
Si estás en tu casa y sientes que falta hacer algún cambio de espacio, de energía o de cosas, puede que estés en lo correcto. Vivir en un lugar donde las cosas siempre están igual puede ser tedioso, por eso un cambio siempre viene bien. Si tu idea es hacer un cambio, en la sección de hoy empezaremos por hacer un cambio en las paredes gracias a una nueva tendencia sin reformas ni mucho dinero.
Por qué las molduras en la pared son tendencia en decoración
Las molduras permiten renovar una habitación sin grandes obras ni gastos excesivos, aportando textura, relieve y personalidad a cualquier ambiente. Ya no se limitan a las casas antiguas o de estilo francés: ahora se usan en livings, dormitorios e incluso cocinas para lograr un efecto distinguido con materiales livianos y fáciles de instalar.
El auge de las molduras en la pared responde a una búsqueda de espacios más acogedores y personalizados. Hoy en día predominan mucho las líneas minimalistas y los detalles decorativos recuperan protagonismo actualmente,
Si no sabes como remodelar tu hogar sin gastar mucha plata ni realizar grandes obras, opta por las molduras en la pared, ya que:
- Aportan profundidad visual y hacen que las paredes luzcan más trabajadas.
- Permiten delimitar sectores o destacar una pared principal.
- Son económicas y fáciles de colocar, ya que muchas se fabrican en materiales livianos como poliestireno o poliuretano.
Cómo marcar tendencia con tu pared para un resultado moderno
Una de las ventajas de las molduras es su versatilidad. Podés usarlas de varias formas según el estilo que busques. Podés pintarlas del mismo color que la pared, creando un efecto elegante y minimalista.
Podés hacer un contraste de color y elegir un tono diferente hace que las molduras se destaquen y aporten dinamismo visual. También podés combinarlas con empapelado, el papel puede ocupar el interior del marco que forma la moldura, generando un diseño único.
Esta tendencia en pared es ideal para usar en cabeceras o pasillos, pues funcionan como elemento decorativo sin necesidad de recargar el ambiente.
Sin embargo, antes de instalarlas, se recomienda planificar el diseño. Marca con cinta adhesiva, la disposición de las molduras ayudará a visualizar cómo quedarán en la pared. Además, una buena pintura final es clave para lograr un acabado prolijo y duradero.