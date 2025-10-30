La nueva tendencia en paredes que le dará una nueva cara a tu hogar: de qué se trata

Por qué las molduras en la pared son tendencia en decoración

nueva tendencia en paredes Las molduras en la pared son una forma simple, económica y muy efectiva de darle carácter y elegancia al hogar, sin necesidad de grandes reformas.

Las molduras permiten renovar una habitación sin grandes obras ni gastos excesivos, aportando textura, relieve y personalidad a cualquier ambiente. Ya no se limitan a las casas antiguas o de estilo francés: ahora se usan en livings, dormitorios e incluso cocinas para lograr un efecto distinguido con materiales livianos y fáciles de instalar.

El auge de las molduras en la pared responde a una búsqueda de espacios más acogedores y personalizados. Hoy en día predominan mucho las líneas minimalistas y los detalles decorativos recuperan protagonismo actualmente,

Si no sabes como remodelar tu hogar sin gastar mucha plata ni realizar grandes obras, opta por las molduras en la pared, ya que:

Aportan profundidad visual y hacen que las paredes luzcan más trabajadas.

Permiten delimitar sectores o destacar una pared principal.

Son económicas y fáciles de colocar, ya que muchas se fabrican en materiales livianos como poliestireno o poliuretano.

nueva tendencia en paredes (2) Ya sea que las combines con papel tapiz, las pintes de color o las dejes en blanco, las molduras son el nuevo secreto del diseño de interiores para transformar cualquier espacio.

Cómo marcar tendencia con tu pared para un resultado moderno

Una de las ventajas de las molduras es su versatilidad. Podés usarlas de varias formas según el estilo que busques. Podés pintarlas del mismo color que la pared, creando un efecto elegante y minimalista.

Podés hacer un contraste de color y elegir un tono diferente hace que las molduras se destaquen y aporten dinamismo visual. También podés combinarlas con empapelado, el papel puede ocupar el interior del marco que forma la moldura, generando un diseño único.

Esta tendencia en pared es ideal para usar en cabeceras o pasillos, pues funcionan como elemento decorativo sin necesidad de recargar el ambiente.

Sin embargo, antes de instalarlas, se recomienda planificar el diseño. Marca con cinta adhesiva, la disposición de las molduras ayudará a visualizar cómo quedarán en la pared. Además, una buena pintura final es clave para lograr un acabado prolijo y duradero.