Drones, lanchas y caballos: así fue la desesperada búsqueda del mendocino desaparecido en el río Negro

Operativo búsqueda Enzo Oro La investigación de Bomberos y de la Policía de Río Negro demandó 6 días. El testimonio de un vecino fue clave.

Con esa información se conformó una comisión que se dirigió al lugar señalado. Debido a las dificultades del terreno y a la falta de comunicación, la localización del cuerpo demandó varias horas. Finalmente, fue encontrado a unos seis kilómetros de Paso Córdoba.

Las esperanzas de encontrar con vida a Enzo, hasta el último momento

“Se hizo el resguardo del sitio y, una vez fijadas las coordenadas, se logró arribar junto a personal de Prefectura”, explicó González. La fuerte correntada del río impidió una extracción directa, por lo que el equipo debió desplazarse río abajo hasta un sector conocido como La Rinconada, ubicado entre Cervantes y Stefenelli. Recién cerca de las 4 de la madrugada los efectivos pudieron concluir el operativo y retirarse del lugar.

Posteriormente se dio intervención a los médicos forenses para realizar las primeras pericias en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde la familia confirmó que se trataba de Enzo.

“Teníamos la esperanza de encontrarlo con vida, desorientado o deshidratado, ya sea en el agua o en tierra. Lamentablemente el resultado fue el peor”, expresó el comisario, quien destacó el enorme despliegue realizado durante toda la semana.

Un operativo de gran magnitud

La búsqueda de Enzo convirtió a Paso Córdoba en el epicentro de un operativo de gran escala, que involucró a múltiples fuerzas y organismos de emergencia del Alto Valle. Participaron la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y Roca, buzos especializados, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) del Valle Medio, la BMA de Cipolletti y Roca, Defensa Civil, la Brigada Rural y Montada y personal de Prefectura Naval, entre otros.

El rastrillaje se concentró sobre la margen norte del río Negro, partiendo desde el punto donde el joven fue visto por última vez y extendiéndose hacia el este. Se utilizaron embarcaciones, drones y equipos de buceo, además de patrullajes en sectores de difícil acceso a pie.

Enzo Leandro Oro joven desaparecido rio negro Enzo Oro tenía 28 años y estaba radicado en General Roca, Río Negro. Murió en Paso Córdoba, un lugar en las bardas donde confluye el río Negro.

Ante la falta de resultados iniciales, el jueves se decidió ampliar el perímetro de búsqueda y se notificó a comisarías de distintas localidades del Alto Valle, desde Cervantes hasta Valle Azul, para reforzar los controles y rastrillajes tanto en el cauce como en las riberas del río.

Las autoridades remarcaron también el aporte de los vecinos de la zona, cuyas indicaciones sobre el terreno y el entorno resultaron fundamentales para orientar la búsqueda y llegar finalmente al lugar del hallazgo.