La policía y los Bomberos de Río Negro desplegaron drones, caballos y hasta lanchas para dar con el paradero de Enzo Oro, el joven mendocino que fue visto por última vez en Paso Córdoba, un sitio natural en la barda de General Roca, localidad de esa provincia.
Drones, lanchas y caballos: así fue la desesperada búsqueda del mendocino desaparecido en el río Negro
Un vecino de la zona divisó el cuerpo de Enzo Oro, que hacía varios años estaba radicado en General Roca. Qué se sabe hasta ahora de la causa de la muerte
El cuerpo fue encontrado en el río Negro, a varios kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez, en un sector de muy difícil acceso que obligó a desplegar un complejo operativo para su rescate. Los investigadores creen que se refrescaba en el río y murió ahogado. Falta confirmarlo con la autopsia.
El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, brindó detalles del procedimiento realizado y explicó que el hallazgo se produjo gracias al aporte clave de un vecino que suele transitar la zona. “Mientras continuaban los rastrillajes el viernes, esta persona nos informó que había observado un cuerpo en el cauce del río, aguas abajo del puente de Paso Córdoba, en dirección este”, relató.
Con esa información se conformó una comisión que se dirigió al lugar señalado. Debido a las dificultades del terreno y a la falta de comunicación, la localización del cuerpo demandó varias horas. Finalmente, fue encontrado a unos seis kilómetros de Paso Córdoba.
Las esperanzas de encontrar con vida a Enzo, hasta el último momento
“Se hizo el resguardo del sitio y, una vez fijadas las coordenadas, se logró arribar junto a personal de Prefectura”, explicó González. La fuerte correntada del río impidió una extracción directa, por lo que el equipo debió desplazarse río abajo hasta un sector conocido como La Rinconada, ubicado entre Cervantes y Stefenelli. Recién cerca de las 4 de la madrugada los efectivos pudieron concluir el operativo y retirarse del lugar.
Posteriormente se dio intervención a los médicos forenses para realizar las primeras pericias en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde la familia confirmó que se trataba de Enzo.
“Teníamos la esperanza de encontrarlo con vida, desorientado o deshidratado, ya sea en el agua o en tierra. Lamentablemente el resultado fue el peor”, expresó el comisario, quien destacó el enorme despliegue realizado durante toda la semana.
Un operativo de gran magnitud
La búsqueda de Enzo convirtió a Paso Córdoba en el epicentro de un operativo de gran escala, que involucró a múltiples fuerzas y organismos de emergencia del Alto Valle. Participaron la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y Roca, buzos especializados, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) del Valle Medio, la BMA de Cipolletti y Roca, Defensa Civil, la Brigada Rural y Montada y personal de Prefectura Naval, entre otros.
El rastrillaje se concentró sobre la margen norte del río Negro, partiendo desde el punto donde el joven fue visto por última vez y extendiéndose hacia el este. Se utilizaron embarcaciones, drones y equipos de buceo, además de patrullajes en sectores de difícil acceso a pie.
Ante la falta de resultados iniciales, el jueves se decidió ampliar el perímetro de búsqueda y se notificó a comisarías de distintas localidades del Alto Valle, desde Cervantes hasta Valle Azul, para reforzar los controles y rastrillajes tanto en el cauce como en las riberas del río.
Las autoridades remarcaron también el aporte de los vecinos de la zona, cuyas indicaciones sobre el terreno y el entorno resultaron fundamentales para orientar la búsqueda y llegar finalmente al lugar del hallazgo.