El invento que usamos a diario y fue creado por los persas: está construido en arcilla antes de Cristo

No siempre nos preguntamos por el origen de las cosas que existen o que usamos en la vida cotidiana. Están tan incorporados a nuestra rutina, a nosotros que parece que siempre hubieran estado. Sin embargo, cada uno tiene un origen determinado. Tal como este invento creado por persas que fue un antes y un después para el ser humano.
Se trata de los derechos humanos. Aunque hoy los damos por sentado, los derechos humanos tienen un origen mucho más antiguo y sorprendente de lo que muchos imaginan. Mucho antes de la ONU, antes de la Revolución Francesa e incluso antes del Imperio Romano, fue la civilización persa la que sentó las bases de lo que hoy entendemos como libertad, igualdad y dignidad humana.
Su creación es considerada por historiadores como el primer antecedente de los derechos humanos y sigue influyendo en nuestra vida cotidiana.
Los derechos humanos es un invento de los persas
La historia se remonta al año 539 a.C., cuando Ciro II, conocido como Ciro el Grande, conquistó Babilonia. En lugar de imponer terror o esclavitud, como era habitual en la época, decidió promulgar un decreto que se grabó en arcilla: el famoso Cilindro de Cyrus.
Ese texto es considerado por arqueólogos y la UNESCO como la primera declaración de derechos humanos de la historia, un invento adelantado miles de años a su tiempo. Esta proclamaba la prohibición de la esclavitud por conquista, el respeto por la diversidad religiosa, la libertad para los pueblos deportados, devolución de propiedades confiscadas y protección a los más vulnerables
Para una época donde la violencia y la opresión eran la norma, este documento fue totalmente revolucionario. Aunque técnicamente pertenece a la Antigüedad, muchos divulgadores lo llaman “prehistórico” porque sus principios se adelantaron miles de años a cualquier legislación moderna, y porque su soporte en un cilindro de arcilla recuerda a objetos típicos de culturas prehistóricas.
Según datos de la Enciclopedia de Historia Mundial, el texto puede dividirse en dos partes. De la línea 1 a la 18, se cuenta la historia de las hazañas de Ciro en tercera persona y como llega a ser el nuevo monarca. En la segunda parte, Ciro habla en primera persona diciendo que se hizo cargo del culto de Marduk en Babilonia, y que incluso liberó a las personas que habían sido deportadas.
Luego, una teoría reciente propone considerar el Cilindro de Ciro como la primera carta de derechos humanos.
Un legado que se usa todos los días
Puede sonar abstracto, pero este invento persa aparece en tu vida constantemente:
- Cuando alguien ejerce libertad de expresión
- Cuando una comunidad profesa su religión sin persecuciones
- Cuando un país protege a minorías o migrantes
- Cuando un trabajador reclama trato digno
- Cuando un niño recibe protección legal
- Cuando existe igualdad ante la ley