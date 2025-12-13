El invento que usamos a diario y fue creado por los persas: está construido en arcilla antes de Cristo

derechos humanos El Cilindro de Cyrus ha sido históricamente reconocido como la primera carta universal de derechos humanos del mundo. Un invento que cambió la historia.

Los derechos humanos es un invento de los persas

La historia se remonta al año 539 a.C., cuando Ciro II, conocido como Ciro el Grande, conquistó Babilonia. En lugar de imponer terror o esclavitud, como era habitual en la época, decidió promulgar un decreto que se grabó en arcilla: el famoso Cilindro de Cyrus.

Ese texto es considerado por arqueólogos y la UNESCO como la primera declaración de derechos humanos de la historia, un invento adelantado miles de años a su tiempo. Esta proclamaba la prohibición de la esclavitud por conquista, el respeto por la diversidad religiosa, la libertad para los pueblos deportados, devolución de propiedades confiscadas y protección a los más vulnerables

Para una época donde la violencia y la opresión eran la norma, este documento fue totalmente revolucionario. Aunque técnicamente pertenece a la Antigüedad, muchos divulgadores lo llaman “prehistórico” porque sus principios se adelantaron miles de años a cualquier legislación moderna, y porque su soporte en un cilindro de arcilla recuerda a objetos típicos de culturas prehistóricas.

ciro el grande Ciro el Grande fue el fundador del Imperio Persa y el Cilindro de Ciro es un antiguo documento de arcilla cocida que registra sus conquistas y decretos.

Según datos de la Enciclopedia de Historia Mundial, el texto puede dividirse en dos partes. De la línea 1 a la 18, se cuenta la historia de las hazañas de Ciro en tercera persona y como llega a ser el nuevo monarca. En la segunda parte, Ciro habla en primera persona diciendo que se hizo cargo del culto de Marduk en Babilonia, y que incluso liberó a las personas que habían sido deportadas.

Luego, una teoría reciente propone considerar el Cilindro de Ciro como la primera carta de derechos humanos.

Un legado que se usa todos los días

Puede sonar abstracto, pero este invento persa aparece en tu vida constantemente: