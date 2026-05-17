Hongos, misticismo y un Beatle: el enigma del encuentro entre Lennon y la "Sacerdotisa de los Hongos"

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Siempre se ha especulado con que John Lennon y Joko Ono decidieron a finales de los años 60 explorar la espiritualidad y la búsqueda de experiencias transformadoras.

Esto los llevó a México a conocer a la famosa María Sabina. La pareja visitó Huautla de Jiménez y participó en una ceremonia de hongos psilocibios, dirigida por la misma Sabina.

"Se dice que Lennon pasó allí cinco días, o solo una noche, guiado por María Sabina; pero una noche pesadillesca, porque los psilocibios le hicieron ver su muerte. No se sabe si vio el revólver calibre 38 Special, las espantosas balas dumdum, los casetes esparcidos por el suelo o si vio el arco del Dakota Building, debajo del cual se tambalearía diez años después. Pero se dice que, según la memoria mazateca, fue uno de los bad trips más tremendos de la década. Es un rumor que corre, una de las leyendas que circula por aquí y que ha reemplazado a los viejos mitos autóctonos", relata el escritor Benoit Coquil en su libro "Cositas".

María Sabina

La experiencia no estuvo exenta de controversia, ya que algunas personas criticaron esta visita y aseguraron que el músico y su mujer hicieron una apropiación cultural y cometieron una falta de respeto hacia las prácticas chamánicas tradicionales.

Maria Sabina murió a los 91 años de edad en 1985. Cinco años antes, John Lennon fue asesinado por un hombre llamado Mark David Chapman.