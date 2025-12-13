Boxeo en el Cuna de Campeones V: Abraham Buonarrigo cerró con KO una lujosa velada en el Hyatt

boxeo-hyatt-brisa alfonzo-veronica nuñez-triunfo La Chinita Brisa Alfonzo le ganó a Verónica Núñez y ya piensa en la primera defensa de su título de campeona argentina superpluma. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El patio del hotel Park Hyatt Mendoza volvió a mostrar su esplendor y elegancia, en una organización acorde al caso. En un ring que nada tuvo que envidiar a otros de nivel internacional, en el ring side y el sector VIP se pudo apreciar la presencia de autoridades provinciales, municipales, empresarios y hasta personajes del mundo artístico.

Abraham Buonarrigo fue mucho para La Bala Avilés

Buonarrigo (77,800kg) , el notable pegador del barrio Lihué, un supermediano natural, y que ha sido campeón Sudamericano de la categoría, enfrentó a semipesado natural, y la diferencia de talla su pudo apreciar ya desde el pesaje, con amplia diferencia de talla para el visitante Jesús Avilés (77,700). Pero la altura boxística la impuso el mendocino, que tras un primer asalto pudo definir al minuto y 14 segundos del segundo round.

boxeo-hyatt-abraham buonarrigo-jesus aviles El trabajo de demolición con la zurda de Abraham Buonarrigo dio rápidos réditos al púgil de Guaymallén en la velada del Hyatt. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Tras una primera ronda de estudio, donde el Turco fue midiendo y estudiando a Avilés, el mendocino encontró la falencias en la defensa del grandote limeño y ajustó la fórmula. El segundo round Abraham Buonarrigo arremetió cruzando con dureza la mano zurda, y así supo llevar al esquivo Avilés contra las cuerdas. Un gancho a las zonas blandas cortó las salidas, y definió con una nutrida combinación de ascendentes y ganchos de izquierda y derecha.

Viendo que el peruano ya no respondía el ataque, atinadamente el árbitro Javier Luján inició la cuenta de protección. Al llegar a ocho vio que no respondía Avilés y completó la cuenta, decretando en nocaut efectivo.

La Chinita Brisa Alfonzo tuvo una dura prueba ante Núñez

En un combate de preparación para hacer la primera defensa de su título argentino superpluma, Brisa Alfonzo (58,400) retornó al ring tras unos meses de parate por una lesión en un pie. La prueba fue muy exigente y tuvo que esforzarse para imponerse ante la vehemencia de una muy motivada Verónica Núñez (56,300), que vino a querer robarle el protagonismo a la lasherina.

boxeo-hyatt-brisa alfonzo-veronica nuñez-cruce Duro cruce entre la Chinita Brisa Alfonzo (izq.) y la entrerriana Núñez en un emotivo semifondo del programa de boxeo profesional Cuna de Campeones V, de la empresa Pandolfino Box. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Alfonzo comenzó de mostrando su rico bagaje técnico, con ataque certero y potente y recursos defensivo que evitaron los anticipos (balance del torso en el avance) y las contras, haciendo cintura. Pero algunos quedos físicos a partir del segundo round, le permitieron a la entrerriana llevar a la fricción a Brisa y castigar en la corta distancia con muchos ganchos.

La propia enjundia de Núñez, por arrinconar a la mendocina produjeron unos peligroso choques de cabezas. La pupila de Pablo Chacón tuvo que exigirse, y comenzar a trabajar con los rectos para mantener en una distancia más segura a la contrincante, y apelar a sus recursos defensivos para imponerse sobre el cuadrilátero.

Las tarjetas fallaron todas a favor de Briza Alfonso con los siguientes guarismos: Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero, 58-56, y Pedro Busto: 59-55. Para Diario UNO fue 59-55, todas para Brisa Alfonzo.

boxeo-hyatt-joel arena-rodrigo roldan El fortísimo bonaerense Rodrigo Roldán hizo que el sanrafaelino Jonathan Joel Arena tuviera que exigirse al máximo para poder quedarse con el triunfo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Jonathan Joel Arena se llevó un triunfazo a San Rafael

Luego de una extensa carrera que lo ha tenido casi siempre de visitante y partenaire de los locales, y muchas veces con derrotas injustas en fallos, Jonathan Joel Arena (62,200) ha encontrado continuidad en las veladas organizadas por Jorge Pandolfino y también justicia en las decisiones de los jueces.

Tras una dinámica y cambiante pelea frente al exigente probador bonaerense Rodrigo Roldán, el sanrafaelino Arena pudo imponerse en las tarjetas gracias a su despliegue de recursos, pudiendo neutralizar la velocidad y potencia del aguerrido púgil de Grand Bourg, que llegó motivado y quiso tener brillo propio en la lujosa velada.

El visitante supo aprovechar el cambio de aire de Arena y sorprender con un insistente ataque, donde primó la cantidad sobre la calidad, pero que le dieron ventaja en varios pasajes del pleito y llevarse un round.

Siguiendo las acaloradas indicaciones de su entrenador Lito Negri, Joel Arena estrujó sus reservas físicas y pudo defender con elegancia y sacar diferencia con un ataque variado y más constante.

Finalmente las tarjetas dieron un fallo dividido, fiel a lo cerrado y cambiante del pleito. Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero: 57-57, y Pedro Busto: 59-55. Para Diario UNO fue 59-55 (lo vio perder el segundo asalto).

boxeo-hyatt-damian castro-martin garay-cruce Un auténtico cross de la Bestia Castro. El maipucino entra con la izquierda por sobre el gancho derecho del sanjuanino Martín Garay. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La Bestia Castro suma y sigue

En el inicio del programa profesional, que siguió a la excelente y nutrida grilla amateur, el maipucino Damián Castro (65kg) encadenó otro triunfo en su novel carrera rentada, y no fue un éxito carente de esfuerzo y significó una prueba exigente para el pupilo de Matías Lucero.

Cuando todo hacía suponer que iba a ser un rápido triunfo del pibe de Tres Esquinas, Maipú, que vulneró con una ráfaga de golpes variados al sanjuanino Martín Garay (64,600), el de Valle Fértil se levantó y quiso festejar en la rutilante velada.

Garay apuró sus ataque en el segundo round y sorprendió al mendocino con buenas combinaciones en la corta distancia, donde no estuvo cómodo el del Gimnasio del Club Villa Seca.

Luego el rincón y el propio Castro encontraron el camino, con trabajo prolijo y regular, para descargar los golpes que lo hicieron retomar el control de la pelea y convencer a los jueces de la Federación Mendocina de Box.

Luciana Robles y Flavio Montivero calcaron un 39-36, mientras que Pedro Busto firmó un 40-35, todos para Castro. Para Diario UNO fue 39-36 para el de Maipú.