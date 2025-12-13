Maximiliano Segura, Coki Soto y Ángel Arancibia van por el título Sudamericano de boxeo en Junín

Allí serán protagonistas de la velada Poder del Este, organizada por la empresa Arano Box con el respaldo de la Municipalidad de Junín, los locales Maximiliano Segura y Alfredo Coki Soto y el lavallino Ángel Arancibia. También estarán en los pleitos de respaldo los locales Rocío Gordillo, Sebastián Chura, Mauro Larraín y Emanuel Moyano.

Todos en peso y listos para el boxeo internacional en Junín

Este viernes se realizó el pesaje oficial para la megavelada boxística de Junín y allí todos los deportistas pasaron tranquilos el "round cero" y quedaron habilitados para los pleitos, tanto los titulares, como los de respaldo.