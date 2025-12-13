Maximiliano Segura, Coki Soto y Ángel Arancibia van por el título Sudamericano de boxeo en Junín

En lo que será sin dudas un fin de semana histórico para el boxeo de Mendoza, este sábado tres mendocinos pelearán cada uno por un título Sudamericano en una velada maratónica a realizarse en el estadio La Colonia de la ciudad esteña de Junín.
Allí serán protagonistas de la velada Poder del Este, organizada por la empresa Arano Box con el respaldo de la Municipalidad de Junín, los locales Maximiliano Segura y Alfredo Coki Soto y el lavallino Ángel Arancibia. También estarán en los pleitos de respaldo los locales Rocío Gordillo, Sebastián Chura, Mauro Larraín y Emanuel Moyano.
Este viernes se realizó el pesaje oficial para la megavelada boxística de Junín y allí todos los deportistas pasaron tranquilos el "round cero" y quedaron habilitados para los pleitos, tanto los titulares, como los de respaldo.
El juninense del gimnasio Pío Brito, de Fabián Sosa, el Profe Maximiliano Segura (19-1-1, 15 KO) registró en la balanza un peso de 63,200 kg, mientras que su rival, el venezolano Algerbis González (12-3-0, 10 KO) pesó 63,500kg. Ambos se enfrentarán a 10 asaltos por el título Sudamericano de peso superligero (63,503 kg/140 lb) vacante.
El otro juninense, del Club Tres Acequias, de Medrado, y pupilo de Pablo Chacón, Alfredo Coki Soto (16-1-0, 10 KO), dejó una marca en la báscula de 61 kg netos. mientras que su rival, el colombiano Carlos Rayo (14-2-0, 8 KO), acusó 58,800 kg. Ambos disputarán la faja Sudamericana de peso ligero vacante, a 10 rounds.
Quien es poseedor y defenderá por primera vez el título sudamericano gallo obtenido el pasado 3 de mayo, ante el chileno Claudio Laviñanza, es el Diablito Ángel Arancibia, lavallino y pupilo de Federico Guiñazú. Éste pesó 52,900kg, y su rival, el invicto y noqueador venezolano Jeremy la Bala Díaz, registró igual marca.
Pelea complementaria -peso pluma, 4 rounds (2x1)-
Rocío Gordillo vs. Dalma Cecilia Alaniz
(Mza- 3-1-0, 0 KO) (Cba.- 2-6-1, 0 KO)
57,300kg 57,900kg
Pelea complementaria -peso superwelter, 4 rounds-
Yoel Sebastian Chura vs. Mauro Camilo Larrain
(Gllén.- 2 -0-0, 0 KO) (S. Carlos- 1-3-1, 0 KO)
75,500 kg 74,000 kg
Pelea complementaria -peso superpluma, 4 rounds-
Matías Magallanes vs. Emanuel Alejandro Moyano
(Cba.- Debut) (Mza.- 1-1-0, 0 KO)
58,800kg 58,700 kg