Megavelada de boxeo de Junín: tres mendocinos van por un título Sudamericano

Maxi Segura vuelve de un largo parate por lesión, por el que resignó sus coronas argentina y sudamericanas de peso superligero. El Profe (19-1-1, 15 KO) conquistó la faja subcontinental el 28 de mayo del 2022 al vencer por puntos al santafesino Emiliano Dominguez, y sumó el título nacional de la FAB en su ultima presentación, el 26 de octubre del año pasado, al noquear en dos rounds al bonaerense Franco David Rodríguez (18-2-0, 6 KO).

El rival de Segura, Algerbis Gonzalez (12-3-0, 10 KO), viene de ganar su última pelea, el pasado 19 de septiembre, cuando sacó por KOT1 a Ronald Gonzalez en Los Teques, Venezuela. La anteror presentación fue su tercera derrota, intentando conquistar el título Mundial Juvenil welter FIB, en Francia, ante el local Bakari Diallo (30-4-2025).

boxeo-angel arancibia-campeon sudamericano-cinturon.jpeg El Diablito. Ángel Arancibia busca recuperar el título Sudamericano, que no perdió en el ring, contra el peligroso venezolano Jeremy Díaz. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Diablito Ángel Arancibia buscará recuperar el título Sudamericano gallo

Otro mendocino que vuelve a recuperar sus laureles es el lavallino Ángel Arancibia, ex campeón argentino y sudamericano gallo (tienen vigencia de seis meses). El Diablito busca el 13 de este mes el cetro subcontinental gallo vacante (lo ganó el 3 de mayo pasado), frente al venezolano Jeremy la Bala Díaz.

Ángel Gabriel Arancibia (22 años) tiene un palmarés de 9 ganadas, 6 por KO; 1 derrota y un empate. Su últoma presentación fue la mencionada del 3 de mayo, donde noqueó en el último round al chileno Claudio Laviñanza en el estadio del Plideportivo de Lavalle.

El zurdo pupilo de Federico Guiñazú tendrá una dura prueba ante Jeremy Díaz (20), que llega invicto con 7 triunfos, todos ellos por KO. La Bala viene de sacar antes del límite a su compatriota Jhonder Vizcaino, el 20 del mes pasado en el Club Astroberto Guillen, La Canchita, Barcelona, Venezuela.

boxeo-coki soto-chacon.jpg El medranino Alfredo Coki Soto quiere calzarse el título Sudamericano en casa el próximo 13 de este mes.

Alfredo Coki Soto va por el subcontinental de peso ligero

El juninense Soto, de Medrano, busca continuar con su despegue internacional, esta vez por la vía del prestigioso título Sudamericano. Luego de ganar sobre el ring de Panamá el título Fedelatín AMB, tuvo una dura batalla legal para evitar el artero despojo que intentaron en aquel país, donde noqueó a su mayor esperanza boxística -José Núñez- el 17 de mayo pasado. Finalmente la entidad se lo quitó finalmente "por no pedir autorización" para pelear el pasado 20 de agosto con Rodrigo Roldán, en el Polimeni, reemplazando a su compañero de gimnasio Juan Carrasco, que no pudo combatir por un complicada situación psicológica.

Alfredo Luis Coki Soto (16-1-0, 10KO) se medirá a 10 rounds con el colombiano Carlos Rayo (14-2-0, 8 KO), por el título Sudamericano de peso ligero.

Otros mendocinos en la cartelera de Junín

En las peleas comlementarias de lo que será el triple fondo de boxeo profesional, figura el choque entre la sanluiseña (Villa Mercedes) Eugenia Yoselin Poma (9-0-0, 1 KO) conra la bonaerense Victoria Alexis (1-9-2, 0KO) a seis asaltos en peso minimosca.

Está programado un duelo local, entre el juninse pupilo de Fabián Sosa y compañero del Profe Segura, Kevin Felicione (4-0-2, 2 KO) con el pupilo de Pablo Chacón Ángel Facundo Aros (2-1-0, 1 KO), a 4 asaltos, en peso supergallo.

Retorna la lasherina radicada en Junín Rocío la Viuda Negra Gordillo (3-1-0, 0 KO) enfrentando a la puntana Leila La Cobra Milena Robledo (2-0-1, 0 KO), a cuatro rounds, peso superpluma.

Finalmente, el juninense Emanuel Alejandro Moyano (1-1-0, 0 KO) buscará su segundo triunfo ante el debutante cordobés (General Deheza) Matias Magallanes, en pleito a cuatro capítulos, en la divisional superpluma.