Gran velada de boxeo amateur con campeones del Guantes de Oro y ganadores del Selectivo Regional

En primer turno se disputaron las finales del Regional Cuyo, selectivo para armar el equipo que representará a la zona en el Torneo Nacional de Cadetes a realizarse del 3 al 7 del mes próximo en Azul, provincia de Buenos Aires. En segundo turno estuvieron las finales del tradicional y añejo Torneo Provincial Guantes de Oro.

boxeo amateur-regional de cadetes-jeremias lopez-rodrigo mora El Finito. el mendocino Jeremías López (azul) demostró excelente técnica y velocidad ante el guapo puntano Rodrigo Mora y clasificó al Nacional de Cadetes en la categoría los 60kg. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El esfuerzo de entrenadores y familiares de los boxeadores amateurs

Más allá de la buena noticia del boxeo en su "casa materna", el estadio Pascual Pérez de calle Mitre, generó mucho espíritu colaborativo la impronta de realizar este gran festival, donde la recaudación de la taquilla, el bufete y algunas rifas fueron para poder sufragar los gastos del viaje de la delegación de Cuyo al Torneo Nacional de Azul, organizado por la FAB.