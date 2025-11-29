Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO AMATEUR

Gran velada de boxeo amateur con campeones del Guantes de Oro y ganadores del Selectivo Regional

Se disputaron las finales de boxeo del Regional clasificatorio al Torneo Nacional de Cadetes y del torneo Guantes de Oro en la Federación Mendocina de Box

Raúl Adriazola
El lujanino Jonathan Morán cruza la zurda contra el lasherino Eric Mansilla en la final de los 56kg del Torneo Guantes de Oro.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Con un gran esfuerzo por parte de los entrenadores y la Federación Mendocina de Box, este viernes por la noche se organizó en el estadio Pascual Pérez una extensa e intensa velada de boxeo amateur, con todos los combates como finales, y donde los aficionados mostraron gran nivel.

En primer turno se disputaron las finales del Regional Cuyo, selectivo para armar el equipo que representará a la zona en el Torneo Nacional de Cadetes a realizarse del 3 al 7 del mes próximo en Azul, provincia de Buenos Aires. En segundo turno estuvieron las finales del tradicional y añejo Torneo Provincial Guantes de Oro.

boxeo amateur-regional de cadetes-jeremias lopez-rodrigo mora
El Finito. el mendocino Jerem&iacute;as L&oacute;pez (azul) demostr&oacute; excelente t&eacute;cnica y velocidad ante el guapo puntano Rodrigo Mora y clasific&oacute; al Nacional de Cadetes en la categor&iacute;a los 60kg.

El Finito. el mendocino Jeremías López (azul) demostró excelente técnica y velocidad ante el guapo puntano Rodrigo Mora y clasificó al Nacional de Cadetes en la categoría los 60kg.

El esfuerzo de entrenadores y familiares de los boxeadores amateurs

Más allá de la buena noticia del boxeo en su "casa materna", el estadio Pascual Pérez de calle Mitre, generó mucho espíritu colaborativo la impronta de realizar este gran festival, donde la recaudación de la taquilla, el bufete y algunas rifas fueron para poder sufragar los gastos del viaje de la delegación de Cuyo al Torneo Nacional de Azul, organizado por la FAB.

boxeo amateur-regional de cadetes-ignacio barroso-ticiano rodriguez

Por otro lado, el nivel mostrado por los púgiles locales, tanto en el Regional, donde sólo hubo una derrota (otra por Walk Over). Allí los chicos que acompañarán a los entrenadores, el malargüino Alejandro Domínguez y a Natali Zapata; desplegaron una técnica efectiva y elegante, tanto en defensa como en ofensiva.

Se destacó la actuación de Jeremías Finito López, en los 60kg, luciendo eficiente ataque y variados recursos defensivos, en especial la traslación y manejo de las distancia. También fue emotivo el pleito que ganó el puntano Ignacio Barroso, que mediante una presión constante y una potencia inusual, superó a Tiziano Rodríguez, que no pudo desplegar su buena técnica.

Embed - Por el Selectivo Regional Cuyo de Cadetes, el mendocino Jesús Orozco (r) derrotó al puntano Olariaga

Resultados finales del Regional Cuyano de Cadetes

Hasta 50kg

  • MAICOL VERGARA GPP LUCAS GUTIERREZ

ZAPATA/DOMINGUEZ MARIO SANCHEZ (S.L)

Hasta 52 Kg

  • JESÚS OROZCO GPP EMANUEL OLARIAGA

ZAPATA/DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)

Hasta 57 Kg

  • ELIO MORÁN GPP LUCAS PEREYRA

ZAPATA/DOMINGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)

Hasta 60 Kg

  • JEREMIAS LÓPEZ GPP RODRIGO MORA

ZAPATA/DOMÍNGUEZ (MZA.) SÁNCHEZ MARIO (S.L)

Hasta 63 Kg

  • IGNACIO BARROSO GPP TIZIANO RODRIGUEZ

SÁNCHEZ MARIO (S.L) ZAPATA/DOMÍNGUEZ

Hasta 66 Kg

  • BASTIAN SARMIENTO GPWO BENJAMIN DIAZ

SÁNCHEZ MARIO (S.L) ZAPATA/DOMÍNGUEZ

Hasta 70 Kg

  • DIEGO CAMPOS GPP IAN MEDINA

ZAPATA/DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)

Hasta 75 Kg

  • BAUTISTA VAZQUEZ GPWO BENICIO COBARRUBIA

ZAPATA/DOMINGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)

Pases directos al Torneo Nacional de Cadetes femenino y masculino

MASCULINO:

  • HASTA 46 KG: HERNAN ROBLEDO (MZA)
  • HASTA 48 KG: JONAS GOMEZ (MZA)
  • HASTA 54 KG: TIAGO PAEZ (MZA)
  • HASTA 80 KG: JONAS CAJAL (S.L.)

FEMENINO:

  • HASTA 46 KG: ANABELLA TORRES (S.L.)
  • HASTA 50KG: AITANA PEREYRA (MZA)
  • HASTA 54 KG: AISHA SOLANGE HERRERA (MZA)
  • HASTA 57 KG: VICTORIA YAQUELIN PALACIO (S.L.)
  • HASTA 60 KG: MELANIE ACEVEDO (MZA)
  • HASTA 63 KG: MELISA LUCERO (S.L.)

Embed - Emanuel Alonso (r) ganó la final del Guantes de Oro -56kg- frente a Kevin Carrizo

Resultados de las Finales del Torneo Guantes de Oro 2025

CATEGORÍA MAYORES HASTA 56 KG

  • EMANUEL ALONZO GPP KEVIN CARRIZO

CHACÓN/ANDRADA ZAPATA NATALI

CATEGORÍA JUVENILES HASTA 60KG

  • KEVIN AGÜERO GRSC3 SEBASTIAN ORELLANA

LAVALLE/GUIÑAZÚ CHACÓN/ANDRADA

CATEGORÍA MAYORES HASTA 54KG

  • NICOLÁS OYARZU GPP MARTÍN ESPEJO

CHACÓN/ANDRADA GLLEN./ BAJINAY

CATEGORÍA MAYORES HASTA 56KG

  • JONATHAN MORAN GPP ERIC MANSILLA

LUJÁN/D.HERRERA CHACÓN/ANDRADA

CATEGORÍA MAYORES HASTA 69KG

  • MATIAS CISTERNA GPRSC1 DIEGO SAYAL

CISTERNA GLLÉN./BAJINAY

CATEGORÍA MAYORES HASTA 64KG (-5P)

  • FRANCO BERNARDEAU GPAb3 EXEQUIEL ARAGONA

ZAPATA CISTERNA

CATEGORÍA MAYORES HASTA 69KG

  • ALEXANDER ESPECHER GPP ELIAS ASTUDILLO

LAVALLE/GUIÑAZÚ GLLÉN./BAJINAY

