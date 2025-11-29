Gran velada de boxeo amateur con campeones del Guantes de Oro y ganadores del Selectivo Regional

Con un gran esfuerzo por parte de los entrenadores y la Federación Mendocina de Box, este viernes por la noche se organizó en el estadio Pascual Pérez una extensa e intensa velada de boxeo amateur, con todos los combates como finales, y donde los aficionados mostraron gran nivel.
En primer turno se disputaron las finales del Regional Cuyo, selectivo para armar el equipo que representará a la zona en el Torneo Nacional de Cadetes a realizarse del 3 al 7 del mes próximo en Azul, provincia de Buenos Aires. En segundo turno estuvieron las finales del tradicional y añejo Torneo Provincial Guantes de Oro.
El esfuerzo de entrenadores y familiares de los boxeadores amateurs
Más allá de la buena noticia del boxeo en su "casa materna", el estadio Pascual Pérez de calle Mitre, generó mucho espíritu colaborativo la impronta de realizar este gran festival, donde la recaudación de la taquilla, el bufete y algunas rifas fueron para poder sufragar los gastos del viaje de la delegación de Cuyo al Torneo Nacional de Azul, organizado por la FAB.
Por otro lado, el nivel mostrado por los púgiles locales, tanto en el Regional, donde sólo hubo una derrota (otra por Walk Over). Allí los chicos que acompañarán a los entrenadores, el malargüino Alejandro Domínguez y a Natali Zapata; desplegaron una técnica efectiva y elegante, tanto en defensa como en ofensiva.
Se destacó la actuación de Jeremías Finito López, en los 60kg, luciendo eficiente ataque y variados recursos defensivos, en especial la traslación y manejo de las distancia. También fue emotivo el pleito que ganó el puntano Ignacio Barroso, que mediante una presión constante y una potencia inusual, superó a Tiziano Rodríguez, que no pudo desplegar su buena técnica.
Embed - Por el Selectivo Regional Cuyo de Cadetes, el mendocino Jesús Orozco (r) derrotó al puntano Olariaga
Resultados finales del Regional Cuyano de Cadetes
Hasta 50kg
MAICOL VERGARA GPP LUCAS GUTIERREZ
ZAPATA/DOMINGUEZ MARIO SANCHEZ (S.L)
Hasta 52 Kg
JESÚS OROZCO GPP EMANUEL OLARIAGA
ZAPATA/DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)
Hasta 57 Kg
ELIO MORÁN GPP LUCAS PEREYRA
ZAPATA/DOMINGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)
Hasta 60 Kg
JEREMIAS LÓPEZ GPP RODRIGO MORA
ZAPATA/DOMÍNGUEZ (MZA.) SÁNCHEZ MARIO (S.L)
Hasta 63 Kg
IGNACIO BARROSO GPP TIZIANO RODRIGUEZ
SÁNCHEZ MARIO (S.L) ZAPATA/DOMÍNGUEZ
Hasta 66 Kg
BASTIAN SARMIENTO GPWO BENJAMIN DIAZ
SÁNCHEZ MARIO (S.L) ZAPATA/DOMÍNGUEZ
Hasta 70 Kg
DIEGO CAMPOS GPP IAN MEDINA
ZAPATA/DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)
Hasta 75 Kg
BAUTISTA VAZQUEZ GPWO BENICIO COBARRUBIA
ZAPATA/DOMINGUEZ SÁNCHEZ MARIO (S.L)
Pases directos al Torneo Nacional de Cadetes femenino y masculino
MASCULINO:
HASTA 46 KG: HERNAN ROBLEDO (MZA)
HASTA 48 KG: JONAS GOMEZ (MZA)
HASTA 54 KG: TIAGO PAEZ (MZA)
HASTA 80 KG: JONAS CAJAL (S.L.)
FEMENINO:
HASTA 46 KG: ANABELLA TORRES (S.L.)
HASTA 50KG: AITANA PEREYRA (MZA)
HASTA 54 KG: AISHA SOLANGE HERRERA (MZA)
HASTA 57 KG: VICTORIA YAQUELIN PALACIO (S.L.)
HASTA 60 KG: MELANIE ACEVEDO (MZA)
HASTA 63 KG: MELISA LUCERO (S.L.)
Embed - Emanuel Alonso (r) ganó la final del Guantes de Oro -56kg- frente a Kevin Carrizo
Resultados de las Finales del Torneo Guantes de Oro 2025