Gonzalo Antolín ganó su serie y largará adelante el GP Coronación del Turismo Nacional, en San Martín

La Final de la Clase 2 en el Este está prevista para el mediodía de este domingo y tendrá una duración de 16 vueltas ó 35 minutos.

Canapino hizo la pole en la Clase 3 del TN

En la Clase 3 del TN, donde Julián Santero ya tiene el título asegurado, el cordobés Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) fue más rápido del segundo y último entrenamiento en el que Santero (Toyota Corolla) se ubicó quinto.

Más tarde, en la clasificación sobresalió Agustín Canapino (Toyota Corolla) para hacer la pole con un tiempo de 1'35"970 y superar a José Manuel Urcera (Ford Focus) y Facundo Chapur (Citroën C-Elysée). Santero se ubicó 9no. y Tomás Vittar 11mo.

Berni Llaver, con chances en el Turismo Carretera 2000

En el Turismo Carretera 2000, Canapino (Renault Fluence) también fue la referencia en la clasificación y aventajó a Facundo Ardusso (Honda Civic) y al mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic) quien conserva posibilidades matemáticas de obtener el campeonato.

