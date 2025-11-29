Gonzalo Antolín ganó su serie y largará adelante el GP Coronación del Turismo Nacional, en San Martín

El mendocino Gonzalo Antolín irá este domingo en busca del campeonato de la Clase 2, ante su público, cuando largue adelante en el Gran Premio Coronación del Turismo Nacional que se disputa en el Autódromo de San Martín.
Ante un muy buen marco de público, el piloto de San Rafael sumó con su Peugeot 208 los 18 puntos en juego entre la clasificación y la serie por lo que largará la final desde la pole position, con 10 puntos de ventaja sobre Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix), su escolta en el campeonato.
Antolín ganó la serie más rápida y compartirá la primera fila con Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), ganador de la segunda batería y que también tiene aspiraciones en la lucha por el título.
La Final de la Clase 2 en el Este está prevista para el mediodía de este domingo y tendrá una duración de 16 vueltas ó 35 minutos.
En la Clase 3 del TN, donde Julián Santero ya tiene el título asegurado, el cordobés Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) fue más rápido del segundo y último entrenamiento en el que Santero (Toyota Corolla) se ubicó quinto.
Más tarde, en la clasificación sobresalió Agustín Canapino (Toyota Corolla) para hacer la pole con un tiempo de 1'35"970 y superar a José Manuel Urcera (Ford Focus) y Facundo Chapur (Citroën C-Elysée). Santero se ubicó 9no. y Tomás Vittar 11mo.
En el Turismo Carretera 2000, Canapino (Renault Fluence) también fue la referencia en la clasificación y aventajó a Facundo Ardusso (Honda Civic) y al mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic) quien conserva posibilidades matemáticas de obtener el campeonato.