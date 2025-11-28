El mendocino Antolín busca coronarse en el Turismo Nacional Clase 2 y fue segundo en los Entrenamientos

automovilismo-tn-c2-gonzalo antolin-02

Turismo Nacional Clase 2 -Top 10 Entrenamientos-

Pto. N° Piloto Tiempo Dif.

1° 5 JUAN PABLO PASTORI 1' 39'' 674/1000 -

2° 3 GONZALO ANTOLÍN 1' 39'' 683/1000 009/1000

3° 10 MAXIMILIANO BESTANI 1' 40'' 194/1000 520/1000

4° 121 NICOLÁS POSCO 1' 40'' 260/1000 586/1000

5° 161 LUCAS PETRACCHINI 1' 40'' 263/1000 589/1000

6° 25 RENZO BLOTTA 1' 40'' 324/1000 650/1000

7° 137 ALEJO CRAVERO 1' 40'' 412/1000 738/1000

8° 99 BAUTISTA DAMIANI 1' 40'' 467/1000 793/1000

9° 98 BRAIAN REINOSO 1' 40'' 492/1000 818/1000

10° 4 FCO. COLTRINARI 1' 40'' 515/1000 841/1000

Gonzalo Antolín fue el más veloz en la segunda tanda

El sanrafaelino Antolín llegó a la 12ª y última fecha del campeonato fiscalizado por APAT como líder del campeonato, con 243 puntos, escoltado por Juan Pablo Pastori (242), y Damián Bautista (236,5).

Gonzalo Antolín dominó la segunda tanda de entrenamientos que el TN Clase 2 disputó en el Autódromo Ciudad de San Martín, quedando en la segunda posición de la tanda general previa a la Clasificación, que comenzará este sábado a partir de las 11.

Según la página oficial de APAT, el piloto mendocino cronometró 1minuto 40 segundos 129 milésimas (1' 40'' 129/1000) para supera por 065/1000 a Maximiliano Bestani y a Lucas Petracchini (134/1000). Juan Pablo Pastori se ubicó en el cuarto lugar de este parcial cronometrado, pero en la mejor posición del tiempo general antes de la Clasificación.

Lo que sigue en el Gran Premio Coronación del TN en San Martín