El mendocino Antolín busca coronarse en el Turismo Nacional Clase 2 y fue segundo en los Entrenamientos

Reafirmando sus intenciones de coronarse ante su gente, el piloto mendocino Gonzalo Antolín se mostró este viernes como el segundo más veloz en los ensayos del Turismo Nacional, en el autódromo Ciudad de San Martín. El más rápido fue Juan Pablo Pastori, otro de los ocho candidatos al título.
Gonzalo Antolín, con Peugeot 208 es el líder del Campeonato 2025 del TN Clase 2, y cronometró el mejor tiempo en la segunda tanda, mientras que Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) obtuvo el mejor tiempo en el cronometraje general (ambas tandas), donde el sanrafaelino fue segundo a apenas nueve milésimas de segundo.
El debutante en la categoría, Julián Módica, estadounidense radicado en Mendoza, resultó 18° en los ensayos, cronometrando con su Toyota Etios N° 4 un tiempo de 1 minuto 41 segundos y 184 milésimas (+1' 634/1000 que Pastori).
Turismo Nacional Clase 2 -Top 10 Entrenamientos-
Pto. N° Piloto Tiempo Dif.
1° 5 JUAN PABLO PASTORI 1' 39'' 674/1000 -
2° 3 GONZALO ANTOLÍN 1' 39'' 683/1000 009/1000
3° 10 MAXIMILIANO BESTANI 1' 40'' 194/1000 520/1000
4° 121 NICOLÁS POSCO 1' 40'' 260/1000 586/1000
5° 161 LUCAS PETRACCHINI 1' 40'' 263/1000 589/1000
Gonzalo Antolín fue el más veloz en la segunda tanda
El sanrafaelino Antolín llegó a la 12ª y última fecha del campeonato fiscalizado por APAT como líder del campeonato, con 243 puntos, escoltado por Juan Pablo Pastori (242), y Damián Bautista (236,5).
Gonzalo Antolín dominó la segunda tanda de entrenamientos que el TN Clase 2 disputó en el Autódromo Ciudad de San Martín, quedando en la segunda posición de la tanda general previa a la Clasificación, que comenzará este sábado a partir de las 11.
Según la página oficial de APAT, el piloto mendocino cronometró 1minuto 40 segundos 129 milésimas (1' 40'' 129/1000) para supera por 065/1000 a Maximiliano Bestani y a Lucas Petracchini (134/1000). Juan Pablo Pastori se ubicó en el cuarto lugar de este parcial cronometrado, pero en la mejor posición del tiempo general antes de la Clasificación.
Lo que sigue en el Gran Premio Coronación del TN en San Martín