Franco Colapinto otra vez último: terminó en el puesto 20 de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) también largaron desde el pit lane y el conductor de Aston Martin se llevó el penúltimo lugar, mientras que el de Ferrari terminó 17mo de la carrera sprint. El hombre pole, Oscar Piastri (McLaren), hizo una gran largada y se mantuvo como líder con neumáticos medios, componente usado también por el resto de los pilotos en la pista durante la mayoría de la competencia corta. Sucedieron al piloto australiano: George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), manteniendo el orden con el que salieron de la parrilla en la largada.
En una carrera sprint difícil para adelantar, Kimi Antonelli (Mercedes) fue de los pocos en ganar posiciones para quedarse en el quinto puesto por un adelantamiento a Fernando Alonso y una penalización para Yuki Tsunoda. ParaFranco Colapinto no fue una buena jornada ya que no solo terminó atrás sino que también estuvo lejos en ritmo de su compañero Pierre Gasly.
La pelea por el campeonato de pilotos en la Fórmula 1
La carrera sprint del Gran Premio de Qatar significó un aspecto clave en la pelea por el campeonato de pilotos. Oscar Piastri sumó 8 puntos, Norris 6 puntos y Verstappen 5 puntos. Por el momento, Lando Norris contunúa liderando con 396 puntos, le sigue Piastri con 372 y Max con 371 puntos. La batalla arderá hasta el final con todavía puntos en juego.