Franco Colapinto otra vez último: terminó en el puesto 20 de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto terminó último en la carrera sprint, al igual que en los primeros ensayos y en la clasificación.

Por Carolina Quiroga
Franco Colapinto terminó último en la sprint del Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto largó desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar por cambios en la configuración de su monoplaza de Alpine. La acción le valió la penalización junto a su compañero de escudería, Pierre Gasly, y la consecuencia fue que tanto el piloto argentino como el francés terminaron en la 18va y 20ma ubicación.

Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) también largaron desde el pit lane y el conductor de Aston Martin se llevó el penúltimo lugar, mientras que el de Ferrari terminó 17mo de la carrera sprint. El hombre pole, Oscar Piastri (McLaren), hizo una gran largada y se mantuvo como líder con neumáticos medios, componente usado también por el resto de los pilotos en la pista durante la mayoría de la competencia corta. Sucedieron al piloto australiano: George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), manteniendo el orden con el que salieron de la parrilla en la largada.

largada qatar
El top 10 de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

En una carrera sprint difícil para adelantar, Kimi Antonelli (Mercedes) fue de los pocos en ganar posiciones para quedarse en el quinto puesto por un adelantamiento a Fernando Alonso y una penalización para Yuki Tsunoda. Para Franco Colapinto no fue una buena jornada ya que no solo terminó atrás sino que también estuvo lejos en ritmo de su compañero Pierre Gasly.

La pelea por el campeonato de pilotos en la Fórmula 1

La carrera sprint del Gran Premio de Qatar significó un aspecto clave en la pelea por el campeonato de pilotos. Oscar Piastri sumó 8 puntos, Norris 6 puntos y Verstappen 5 puntos. Por el momento, Lando Norris contunúa liderando con 396 puntos, le sigue Piastri con 372 y Max con 371 puntos. La batalla arderá hasta el final con todavía puntos en juego.

Lo que viene para Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Sábado 29

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30

Carrera: desde las 13.

