Franco Colapinto no se calló nada tras quedar último en la clasificación de la carrera sprint del GP de Qatar

Franco Colapinto no se calló nada este viernes tras terminar último en la clasificación de la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1 y apuntó contra su auto Alpine.
Franco Colapinto hizo picantes declaraciones tras terminar último en la clasificación de la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1
Franco Colapinto no se calló nada este viernes tras terminar último en la clasificación de la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1 y apuntó contra su auto Alpine.
“Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”, comenzó diciendo el piloto argentino.
Colapinto, quien aún no sumó puntos en la actual temporada de la Fórmula 1 justamente por los problemas en su monoplaza, añadió: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.
Además tiró: “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”.
El pilarense de 22 años cerró: “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.
Mientras que Pierre Gasly, el compañero del argentino, dijo que estaba "un poco decepcionado" con la última vuelta de su clasificación y añadió: "Fue muy rudo. Deberíamos estar en el puesto 16 o 15".
Sábado 29
Domingo 30