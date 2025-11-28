Franco Colapinto no se calló nada tras quedar último en la clasificación de la carrera sprint del GP de Qatar

Además tiró: “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”.

“Despues de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto.”



“Tenemos que cambiarlos pero no tenemos más.”



“No te hace disfrutar manejar.” pic.twitter.com/5MRO3alSzA — 43 (@ColapintoFiles) November 28, 2025

El pilarense de 22 años cerró: “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.

Mientras que Pierre Gasly, el compañero del argentino, dijo que estaba "un poco decepcionado" con la última vuelta de su clasificación y añadió: "Fue muy rudo. Deberíamos estar en el puesto 16 o 15".

Lo que viene para Colapinto en el GP de Qatar

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11.

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30