El crossover que nadie esperaba, Colapinto y Djokovic en una divertida clase en Qatar: "No pude seguir ni la entrada en calor"

Franco Colapinto y una clase inusual de yoga brindada por Novak Djokovic
Admitiendo sus dificultades para realizar la clase de yoga de Novak Djokovic, Franco Colapinto bromeó como siempre en redes sociales con su poca destreza física para este tipo de actividad. "Gracias Novak por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor. Estoy re duro", publicó el argentino en su cuenta de Instagram.
Además, se viralizó realizando extraños movimientos cuando el serbio brindaba la clase. Luego compartió varios minutos de charla con el tenista y dio por terminado un distendido momento con varias personas que se también compartieron la clase en el circuito.
Horarios Gran Premio de Qatar
Viernes 28
- Práctica libre 1: a partir de las 10.30.
- Clasificación sprint: desde las 14.30
Sábado 29
- Carrera sprint: desde las 11.
- Clasificación: comienza a las 15.
Domingo 30