El crossover que nadie esperaba, Colapinto y Djokovic en una divertida clase en Qatar: "No pude seguir ni la entrada en calor"

Pero antes de la acción, una superestrella del tenis visitó el Circuito Internacional de Lusail. Se trata de Novak Djokovic, el serbio ganador de 24 Grand Slams, brindó una clase abierta de yoga en la que se generó un entretenido momento entre el piloto argentino y el ex número 1 del mundo.

colapinto yog Franco Colapinto en la clase de yoga de Novak Djokovic en la previa de Gran Premio de Qatar.

Tanto Franco Colapinto como Novak Djokovic dialogaron luego de la clase y se los vio distendidos en medio de la pista en la que correrán los pilotos este fin de semana. Colapinto luego continuó la interacción en redes sociales donde se volvió viral no solo por sus comentarios sino también por sus exóticos movimientos a la hora de tomar la clase otorgada por el serbio.