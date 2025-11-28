Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
El crossover que nadie esperaba, Colapinto y Djokovic en una divertida clase en Qatar: "No pude seguir ni la entrada en calor"

Franco Colapinto correrá a partir de este viernes el Gran Premio de Qatar pero antes, se juntó con la leyenda del tenis. Los motivos

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Franco Colapinto y Novak Djokovic compartieron un entretenido momento en la antesala del Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto correrá este fin de semana la penúltima carrera del 2025 en la Fórmula 1. El Gran Premio de Qatar será la parada clave en la definición del campeonato de pilotos de la gran competencia que hoy tiene a Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) como los principales candidatos a quedarse con el título mundial.

Pero antes de la acción, una superestrella del tenis visitó el Circuito Internacional de Lusail. Se trata de Novak Djokovic, el serbio ganador de 24 Grand Slams, brindó una clase abierta de yoga en la que se generó un entretenido momento entre el piloto argentino y el ex número 1 del mundo.

colapinto yog
Franco Colapinto en la clase de yoga de Novak Djokovic en la previa de Gran Premio de Qatar.

Tanto Franco Colapinto como Novak Djokovic dialogaron luego de la clase y se los vio distendidos en medio de la pista en la que correrán los pilotos este fin de semana. Colapinto luego continuó la interacción en redes sociales donde se volvió viral no solo por sus comentarios sino también por sus exóticos movimientos a la hora de tomar la clase otorgada por el serbio.

Franco Colapinto y una clase inusual de yoga brindada por Novak Djokovic

Admitiendo sus dificultades para realizar la clase de yoga de Novak Djokovic, Franco Colapinto bromeó como siempre en redes sociales con su poca destreza física para este tipo de actividad. "Gracias Novak por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor. Estoy re duro", publicó el argentino en su cuenta de Instagram.

Además, se viralizó realizando extraños movimientos cuando el serbio brindaba la clase. Luego compartió varios minutos de charla con el tenista y dio por terminado un distendido momento con varias personas que se también compartieron la clase en el circuito.

Horarios Gran Premio de Qatar

Viernes 28

  • Práctica libre 1: a partir de las 10.30.
  • Clasificación sprint: desde las 14.30

Sábado 29

  • Carrera sprint: desde las 11.
  • Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30

  • Carrera: desde las 13.

